Ordføreren i Kongsberg under pressekonferanse: – Det føles uvirkelig

Kongsberg-ordføreren møtte fredag formiddag pressen og fortalte om situasjonen i byen, to dager etter at fem mennesker ble drept.

15. okt. 2021 10:57 Sist oppdatert nå nettopp

Lokalsamfunnet på Kongsberg er i sjokk etter at fem personer ble drept og tre personer skadet onsdag kveld. Alt skal ha skjedd på 34 minutter.

Kommunen har satt krisestab og følger situasjonen tett. Fredag formiddag holder ordfører Kari Anne Sand og politisjef Håvard Revå ved Kongsberg politistasjon preffekonferanse for å orientere om tiltak for å skape trygghet i byen.

– Vi er rystet av det som skjedde. Det er krevende å stå i, og følelsene skifter fra time til time. Det føles uvirkelig, selv om det går mer og mer opp for oss hva som skjedde, sier ordføreren.

Brevet som kom fra Kong Harald i går varmet krisestaben, legger hun til. Kommunen ser også frem til regjeringsbesøk senere i dag. Både statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Emilie Enger Mehl skal til Kongsberg fredag.

– Jeg er veldig ydmyk over at de på dag to av sin regjeringstid tar seg tid til å komme hit. Det er en anerkjennelse av den sorgen vi står i, og det vil bety mye for oss alle i Kongsberg å få den deltagelsen og sympatien som det besøket innebærer. Det står det respekt av, og det er jeg fra hjertet veldig glad for, sier Sand.

Nå jobber kommunen med å ta vare på innbyggerne og deres behov. Det vil blant annet bli arrangert en minnegudstjeneste i Kongsberg kirke på søndag og kirkesamfunnet har åpne dører.

Kriseteamet som er bemannet med helsepersonell vil også ha åpent så lenge det er behov for det.

– Den enkelte innbygger må kjenne på hva han eller hun har behov for.

Hun oppfordrer også innbyggerne til å ta vare på hverandre.

– Det er viktig at vi tar en telefon og inviterer over på en kaffe eller en middag for å snakke om tingene.

Ordføreren har tidligere omtalt angrepene i Kongsberg som en tragedie og sagt at kommunen gjør alt de kan for å ivareta de som er berørt.

Politiet har varslet en pressekonferanse klokken 14.30 fredag. Der vil det bli gitt informasjon om status i etterforskningen pr. nå og politiets videre arbeid i saken.

Gjerningsmannens ofre

Tidslinje for hendelsene