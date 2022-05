Nord-Korea har ikke vaksiner: Nå kan landet bli et «episenter» for nye korona-varianter.

Kim Jong-un erkjente torsdag Nord-Koreas første koronatilfelle.

Kim Jong-un viste seg med munnbind for første gang.

13. mai 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til fredag meldte det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at seks har dødd av feber i landet. Blant dem er det én som er bekreftet koronasmittet. I tillegg forteller de at 350.000 er rammet av en febersykdom. Den har versert i landet siden april.

188.000 av de febersyke er satt i isolasjon som følge av behandling.

KCNA hevder at de ikke vet hva som forårsaker sykdommen som nå sprer seg.

De nye meldingene kommer bare ett døgn etter at landet, for første gang siden pandemien brøt ut, meldte om sitt første koronatilfelle. Statlige medier omtalte allerede torsdag situasjonen som en nasjonal krise.

I forbindelse med at nyheten ble kjent, stilte president Kim Jong-un opp med munnbind. Presidenten har ikke vist seg med munnbind tidligere i pandemien.

Det er fremdeles uklart om alle med febersykdom faktisk har korona. Men prøver tatt av pasienter i hovedstaden Pyeongchang stemmer overens korona. Det er den svært smittsomme versjonen av en undervariant av omikron, kalt BA. 2 sub, som er påvist.

Mange medisinske eksperter har tidligere sådd tvil om Nord-Koreas mangel på koronatilfeller tidligere i pandemien, ifølge The New York Times.

Det er den samme varianten som skapte store smittebølger i blant annet Sør-Korea og USA. Den ble først registrert i Norge i mars.

Kim Jong-un med kritikk til sine egne

Kim Jong-un besøkte fredag landets epidemi-senter. Der skal han ha kritisert helsemyndighetene.

– Dette viser at det er svakheter i systemet som skal forhindre spredning av en epidemi, sa presidenten ifølge KCNA.

Han har innført strengere grensekontroll og nedstengingstiltak i landet etter at tilfellet ble kjent. Jong-un har også beordret en nasjonal nedstenging.

– Hastigheten på spredningen tyder på at krisen kan vare i månedsvis, muligens til 2023. Det sier Cheong Seong-chang, en analytiker ved Sejong Institute i Sør-Korea, til nyhetsbyrået AP.

Dette kan skape store problemer for landet som er dårlig forberedt.

Landets dårlige helsevesen og lave immunitet mot viruset har gjort eksperter bekymret. Det skriver The New York Times. De frykter at landet nå kan bli et episenter for nye varianter av koronaviruset.

Russland har tilbudt å hjelpe til Nord-Korea med vaksiner hvis de ber om hjelp. Her er landenes presidenter, Vladimir Putin og Kim Jong-un, avbildet sammen i 2019.

Flere tilbyr hjelp

Det er uvanlig at diktaturet Nord-Korea viser sine svakheter for resten av verden. Og det spekuleres derfor på om Jong-un velger å fortelle om utbruddet fordi de trenger hjelp av verden utenfor.

Flere land har etter nyheten strukket ut en hånd. Nabolandet Sør-Korea har tilbudt seg å gi Nord-Korea koronavaksiner og annet medisinsk materiell, ifølge Reuters. Kina har sagt seg villig til å bistå.

Russland har sagt at de raskt vil behandle en forespørsel om vaksiner fra Nord-Korea.

Det er foreløpig ikke kjent om Nord-Korea vil akseptere tilbudene.

Nord-Korea har tidligere fått tilbud om vaksiner gjennom det internasjonale vaksineprogrammet Covax, men takket da nei. Det antas derfor at så godt som hele Nord-Koreas befolkning på 25 millioner er uvaksinert.

Det er også sannsynlig at landet hverken har effektive tester eller annet medisinsk materiell, skriver AP.

Nord-Korea er ett av to land i verden som ikke har et vaksineprogram. Det andre landet er Eritrea.

Bare timer etter at nyheten om Nord-Koreas første koronatilfelle ble kjent, avfyrte de kortdistanse raketter i Japanhavet. Ifølge AP har avfyringen vekket mistanker om at landet vil vise at de fremdeles er en sterk nasjon selv om de har avslørt sin sårbarhet.