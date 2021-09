Nå vaksineres Elias (15) og andre elever i ekspressfart: – Jeg har selv vært med på å si ja til vaksine

Elias Åsland og familien var ikke i tvil da bydelen denne tilbød koronavaksine på skolen.

Klasseturen til Polen ble omdirigert til Trondheim på grunn av koronaepidemien. Men Elias Klouman Åsland (15) og klassevennene håper dette sprøytestikket betyr at neste sommerferie blir en utenlandstur.

Nå nettopp

Musikklassen ved Majorstuen skole er blant de første ungdomsskoleelevene i Oslo som vaksineres. Torsdag ble over 250 elever ekspressvaksinert i skolens gymsal. De er blant over 250.000 ungdommer i alderen 12 til 15 år som de neste ukene får tilbud om én dose koronavaksine fra Biontech/Pfizer i Norge.

I Oslo har flere bydeler valgt å vaksinere 8.- 10.-klassingene på skolene.

Fredag kom kommunen med ferske vaksineringstall. De viser at 37 prosent av 12–15-åringene i byen er ferdigvaksinerte. Denne aldersgruppen skal kun ha én dose.

Bydel Frogner har halvert kapasiteten på vaksinesenteret og besøker nå skole for skole. Elias Klouman Åsland (15) er én av dem som nå er vaksinert. Han innrømmer at han har litt sprøyteskrekk.

– Jeg gruet meg litt, men kjente så vidt et lite stikk i armen, sa han i garderoben etterpå.

Gymsalen på Majorstuen skole er blitt en vaksineringshall.

Måtte ringe foreldre

Han var en av de siste i musikklassen som kom inn på venterommet, der elevene observeres i 20 minutter etter vaksinering.

I forkant av vaksineringen måtte alle papirer sjekkes. Foreldre må fylle ut både egenerklæring og samtykkeskjema.

På Majorstuen skole måtte helsesykepleier kontakte en rekke foreldre for å få samtykke. Hvis mor og far deler foreldreansvaret, kreves det samtykke fra begge.

– Det er litt utfordrende når for eksempel far befinner seg i Kina. Men jeg tror det er gått i orden for de fleste, sier assisterende rektor Linda Snoen.

Assisterende rektor Linda Snoen ved Majorstuen skole er lettet over å være i mål med vaksinering av elevene på én dag. Siden skolestart har utfordringene kommet tett: Smitteboom, massetesting og vaksinering. – Vi er så vant til unntakstilstand at dette har vi tatt med lave skuldre, men det er absolutt i vår interesse at gymsalen ikke er opptatt i mer enn én dag, sier hun. Skolens ansatte måtte torsdag hjelpe til med å ringe foreldre til elever uten samtykkeskjema. Vaksineringen ble gjennomført av bydelens vaksinemedarbeidere.

Bekymret for stigmatisering

Da det nylig ble gitt grønt lys til vaksinering av 12–15-åringer, var Folkehelseinstituttet skeptiske til å vaksinere på skolene.

Grunnen er at slik organisering kan synliggjøre hvem som takker ja og hvem som sier nei til vaksinetilbudet. Det har Majorstuen skole forsøkt å unngå.

– Våre kontaktlærere har vært bevisste på alminneliggjøre at noen ikke vaksineres. De har fortalt elevene at noen har gjennomgått covid-19 og ikke trenger vaksine. Enkelte har underliggende sykdommer og er derfor vaksinert tidligere, mens andre har foreldre som ikke ønsker vaksine. Her er det familiene som bestemmer, forklarer Snoen.

Hun forteller at skolen er blitt kontaktet av foreldre som har vært bekymret for stigmatisering av de som takker nei.

– Det har vært to-tre henvendelser fra vaksineskeptiske foreldre som var opptatt av hvordan vi legger frem informasjon om vaksineringstilbudet i klassene, sier viserektor.

Fakta 1 av 10 vil si nei I en spørreundersøkelse utført av Norstat for Folkehelseinstituttet i august i år, svarte 74 prosent av foresatte til ungdom i alderen 12 til 15 år at de var positive til la barna vaksinere seg, dersom helsemyndighetene anbefaler koronavaksine til denne gruppen. 17 prosent var usikre, mens 10 prosent av de spurte foreldrene ønsket ikke å vaksinere barna. Hovedbegrunnelsen for å si nei var at de ikke visste nok om vaksinebivirkningene eller -effekten for mindreårige. Vis mer

Bestemte selv

Nyvaksinerte Elias har selv en mor som har vært usikker på vaksinene. Men kun for sin egen del.

– Vi har snakket litt om vaksine hjemme. Pappa er fullvaksinert, mens mamma har vært litt bekymret for bivirkninger. Men jeg har selv vært med på å si ja til vaksine, forteller 15-åringen.

Han og klassevennene er lei av pandemien – og all testingen den siste tiden. Det siste året har både fotball og musikkøvinger blitt begrenset av smittevern. Klassen skulle denne høsten dra på tur til Krakow i Polen. På grunn av pandemien går turen i stedet til Trondheim.

– Det er kjedelig, men jeg håper neste sommerferie blir en utenlandstur.

Elias Klouman Åsland håper vaksinedosen denne uken er starten på slutten av koronapandemien. – Da har vært veldig kjedelig til tider, sier han. I garderoben etter vaksinering ble det spøkt om vaksinekonspirasjoner. Jeg er nå kontrollert av en chip fra Bill Gates, køddes det. I en mer seriøs tone sier flere til Aftenposten at de gjerne tar en vaksinedose til.

Fakta Vaksinereglene: – Barna må høres På helsefeltet er barn myndige når de er 16 år. Det betyr at 16-åringer har rett til å bestemme om de vil ta koronavaksinen eller ikke, uansett hva foreldrene måtte mene om det. Vaksine til barn og unge under 16 år forutsetter derimot samtykke fra foreldrene. Og hvis foresatte har delt foreldreansvar, må den mindreårige ha med samtykke fra begge. Alle foreldre får beskjed om å fylle ut både egenmeldingsskjema og samtykke. Det åpnes imidlertid for at samtykke kan gis muntlig. Helsemyndighetene slår fast at barn og unge skal om forhold som angår egen

helse. Det understrekes at de skal høres og deres egen mening skal vektlegges. Dette innebærer at selv der begge foresatte ønsker vaksinasjon for ungdommen, kan ungdommen likevel nekte vaksinasjon. Vaksinering er frivillig. Barn og unges reelle påvirkning er likevel innskrenket. Særlig hvis den mindreårige selv ønsker vaksine, men de foresatte (en eller begge) ikke gir samtykke, så kan ikke ungdommen vaksineres. slår FHI fast. Likeledes hvis foresatte er uenige vedrørende vaksinasjon av ungdommen. Da blir det ingen vaksine. Vis mer

Anbefaler delte familier å snakke med fastlegen

Både helsemyndighetene og Osloskolen understreker at vaksinering av 12- til 15-åringer er et tilbud.

– Elever og foresatte informeres om vaksinen og at det er frivillig å ta vaksinen, både gjennom skolen og vaksinesentrene. Dersom det er uenighet mellom barn og foresatte anbefaler Helseetaten at man snakke med helsepersonell som fastlegen. Barn under 16 er ikke medisinsk myndig, men skal bli tatt med på avgjørelsen, opplyser kommunikasjonsdirektør i Osloskolen, Randi Hagen Eriksrud.

I Oslo blir ikke alle unge vaksinert på skolene. I noen bydeler busses elever til vaksinesentrene. 12-åringer som går på barnetrinnet og andre som ikke benytter tilbudet om skolevaksinering, henvises til å benytte drop in-time på det lokale vaksinesenteret.