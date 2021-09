Podkasten Folk: Slik finner døvblinde Karine trøst i hest

– Når man ikke passer inn i A4-formatet, blir ting så vanskelig, sier hun. Hør den sterke historien.

Folk er en ny podkastserie fra Aftenposten. I serien møter du helt vanlige mennesker som har opplevd sterke vendepunkt. Her er Karine Vassbotn Hestholms historie:

«Jeg møter så mange fordommer på så mange arenaer. Da må jeg hele tiden overbevise andre om at jeg duger, selv om jeg har funksjonshemmingene. Listen blir så utrolig høy. Når man ikke passer inn i A4-formatet, blir ting så vanskelig. Kan jeg ikke bare få prøve?

Jeg har et kombinert hørsels- og synstap som defineres som døv og blind. Mye av handikappet handler om at jeg blir så fort sliten, fordi jeg anstrenger meg sånn for å oppfatte andre og omgivelsene.

Men innen hest og ridning har jeg fått lov å være litt i fred, være meg selv. Ingen kan si: «Nei, du kan ikke ri – du kan ikke se eller høre». Det har vært så godt. På hesteryggen får jeg en følelse av å kunne bevege meg fritt, på tross av funksjonshemming.

Jeg begynte med dressurridning i 2008, og har vunnet flere medaljer i nasjonale og internasjonale mesterskap med hesten Jesper. Han døde for fem år siden. Det var en veldig traumatisk opplevelse for meg.»

Lytt til hele den sterke historien via spilleren nedenfor.

Podkasten kan også lyttes til i de fleste podkastspillere, for eksempel Spotify eller Itunes.

