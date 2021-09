Mandag åpner Vestfoldbanen igjen. En svidd kråke ga problemer i flere måneder.

Bane Nor åpner Vestfoldbanen for trafikk igjen mandag 27. september, men det vil fortsatt være en rekke innstillinger.

Kråken var sjanseløs da den landet forkjært på en strømledning ved Sandefjord stasjon. Men det skapte også problemer for Vestfoldbanen.

Én time siden

Banen ble stengt mellom Skien og Tønsberg i to måneder på grunn av en brann i et teknisk anlegg 27. juli. Nå skal den åpnes igjen, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

Lynnedslag fikk først skylden. For en måned siden skrev Aftenposten at en svidd kråke antalig var årsaken til brannen. Noen uker senere bekreftet Bane Nor dette til NRK.

– Den satt på isolatoren, men kom borti ledningen og det ble en kortslutning. I dette tilfellet fungerte ikke vernet, fortalte Bjørn Ståle Varnes, banesjef Vestfold-Telemark i Bane Nor, til statskanalen.

Anlegget er fra 1950-tallet, og det har tatt tid å skaffe reservedeler.

Det er imidlertid åtte avganger som fortsatt vil være innstilt på hele eller deler av strekningen etter Sandefjord stasjon. Det gjelder tre morgentog og fem ettermiddagstog.

– Det er fortsatt sånn at Bane Nor gjør viktig arbeid på strekningen en god stund fremover, og det får noen konsekvenser for enkelte av togene våre på morgenen og ettermiddagen, sier Jan-Erik Karlberg, som er Vys leder på Vestfoldbanen, til NTB.

Reisende kan finne oppdatert informasjon på Vys nettsider og i appen.