Uværet herjer i Sør-Norge - ber folk sikre løse gjenstander også på Østlandet

Båtavganger er innstilt, folk er evakuert på grunn av steinras og en rekke fjelloverganger er stengt som følge av uværet som herjer i Sør-Norge. Meteorologene varsler kraftig vind også på Østlandet.

Det blåser godt lørdag kveld på sør- og vestlandet. På E39 i Lyngdal ble veien sperret av trær som falt over veien i dag.

29. jan. 2022 18:46 Sist oppdatert nå nettopp

I Stavanger har vinden røsket ut takplater på et kjøpesenter, ifølge Stavanger Aftenblad. I Bergen er det full storm etter et døgn med kraftig regn, ifølge Bergens Tidende.

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå om flomfare, jord-, sørpe- og flomskredfare og mye regn. I tillegg er det sendt ut farevarsel på oransje nivå om svært kraftige vindkast frem mot søndag ettermiddag.

Også i Agder blåser det kraftig. På E39 i Lyngdal har et tre veltet i veibanen sent lørdag ettermiddag. I tillegg er 1400 husstander strømløse i fylket, melder NRK.

Uthuset til Tore Iversen ble knust da steiner raste ned fjellsiden på Osterøy utenfor Bergen.

Flere ras og skred

Den foreløpig siste hendelsen er et jordras over fylkesvei 5616 i Sogndal, der veien er helt stengt.

– Veimyndighetene tar ny vurdering på rydding og åpning i morgen (søndag) formiddag, melder Vest politidistrikt.

I samme politidistrikt gikk det et annet ras tidligere lørdag, da deler av et uthus ble knust av en flere tonn tung stein på Osterøy i Vestland. Raset førte til at 20 hus ble evakuert. Alle unntatt fire husstander kunne lørdag flytte hjem igjen etter at en geolog undersøkte området. Søndag skal geologen ta en ny vurdering for de fire siste.

Også i Sandnes ble deler av en vei tatt av et stort steinskred lørdag ettermiddag. Ingen personer ble skadet, men syv husstander ble fullstendig isolert. Kommunen og brannvesenet er i dialog med dem og sørger for at de isolerte blir ivaretatt, skriver TV 2.

Lørdag ettermiddag og kveld er det ventet full storm i Rogaland. Stillaset på Stavanger domkirke må sikres. Foto: Carina Johansen / NTB

– Ikke gå ut hvis du ikke må

Det er varslet svært kraftig vind hele helgen. På vestlandet er det på det verste varslet vindkast på opptil 42 meter sekundet, og Meteorologisk institutt ber folk i regionen holde seg inne til uværet er over søndag ettermiddag.

– Hvis man kan vente med å ta en luftetur til søndag formiddag, kan det være lurt. Ikke dra ut hvis du ikke må, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder ved Meteorologisk institutt til Haugesunds Avis.

Østafjells har meteorologene meldt om periodevis svært kraftige vindkast på opptil 30 meter per sekund.

Farevarselet gjelder både Agder, Telemark og Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark. Vest i landet er det i tillegg meldt om flomfare og jord-, sørpe- og flomskredfare parallelt med vinden.

Mindre i øst enn i vest

Rundt 17.30 lørdag kom den kraftige vinden til Oslo. Det forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga til Aftenposten.

– Vi kan vente oss ganske sterk vind også i Oslo, sier Haga.

– Innbyggerne bør feste løse gjenstander, legger han til.

Det vil blåse ganske kraftig utover kvelden og natt til søndag, sier Haga. Trær kan blåses over ende, men han tror ikke på de store skadene i Oslo-området. Vindkastene kan bli opp mot 23 sekundmeter, varsler han. Øst- og vestsiden av Oslofjorden vil også rammes av kraftig vind.

– Men det ser ikke så dramatisk ut. Nord og vest for hovedstaden er vinden kraftigere.

Når vinden feier over Oslo-området, er det ikke samme stormen som rammer kystområdene. Der kommer det sporadiske vindkast, og det kan være ganske stille mellom hver gang, sier Haga. Strømbrudd er lite sannsynlig, tror han.

Som følge av uværet er også en rekke fjelloverganger stengt i Sør-Norge. E16 Filefjell er lørdag kveld den eneste helt åpne fjellovergangen mellom øst og vest i Sør-Norge.

Color Line har på sin side innstilt alle lørdagens avganger på strekningene Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals på grunn av kraftig vind.

– Vi innstiller avgangene på grunn av værprognosene. Det kommer til å blåse for mye, sier administrerende direktør Henrik Renneberg i Color Line Danmark til danske B.T.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt ved Haugastøl bom. Flere fjelloverganger er stengt lørdag ettermiddag på grunn av uværet som herjer i Sør-Norge.

Flere stengte fjelloverganger

Disse overgangene er stengt, lørdag kl. 18.30: