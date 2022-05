Bråthen sier han planla Kongsberg-angrepet i fire måneder

Da Espen Andersen Bråthen gikk ut døren for å drepe i Kongsberg, hadde han visst at angrepet skulle skje i fire måneder. Det forklarte han i retten tirsdag.

Aktor Andreas Christiansen og Vibeke Gjøslien Martins stilte Bråthen flere spørsmål i retten tirsdag.

6 minutter siden

Etter at Bråthen hadde blitt pågrepet i Kongsberg 13. oktober i fjor, tar politiet seg inn i leiligheten hans. Der ser de at både sofaen og en stol er ødelagt av stikk fra en eller flere kniver.

Møblene er ødelagt fordi massedrapsmannen hadde testet knivene sine før han skulle bruke de til å drepe. I retten omtalte han knivene som «sverd». Den ene hadde et knivblad på 33 centimeter.

– Jeg prøvde sverdene. Jeg visste at angrepet ville skje i fire måneder, sa Bråthen i retten tirsdag.

Siden Bråthen ble pågrepet har det vært uklart hvor lenge politiet mener han planla sitt dødelige drapsraid i Kongsberg. Bråthen sier selv at han hadde planlagt angrepet i lengre tid, og at han vurderte flere steder å angripe i Kongsberg.

– Jeg kjøpte pil og bue for to år siden. Jeg så på filmer på Youtube for å lære meg hvordan den skulle brukes, sier Bråthen.

Han visste også at knivene ville drepe, sa han. Han hadde sett hvordan man skulle gjøre det på Youtube.

Bråthen er tiltalt for fem drap og elleve drapsforsøk i Kongsberg. Nå går rettssaken mot ham i Buskerud tingrett i Hokksund.

Bilder av buen og flere av pilene som ble benyttet av gjerningspersonen. Bildene er frigitt av statsadvokaten, knyttet til den pågående rettssaken mot Espen Andreassen Bråthen i Buskerud Tingrett.

– Fikk bare ideen på dagen

I samme hvite skjorte, med samme kroppsholdning som tidligere, snakket Bråthen om livet sitt før angrepet 13. oktober i fjor.

Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, er enig med aktor om hva som var motivasjonen for at 38-åringen gjorde det han gjorde i fjor høst. De peker på sykdom.

I 37 minutter gikk Bråthen rundt i Kongsberg og fyrte av piler mot tilfeldige mennesker i byen. Da han ikke klarte å drepe noen, byttet han til kniv en kniv med et blad på 33 centimener. Så gikk han inn i tilfeldige hus for å finne mennesker å drepe.

Bråthen var utilregnelig da han angrep. Han hadde det som kalles sterkt avvikende sinnstilstand, mener både aktor, forsvarer og psykiatere.

Forsvareren mener Bråthen er en alvorlig psykisk syk mann. Han har fått diagnosen paranoid schizofreni.

Fakta Rettssaken mot Bråthen Tiltalt: Espen Andersen Bråthen (38). Aktor: Statsadvokatene Andreas Christiansen og Vibeke Gjøslien Martins. Forsvarer: Fredrik Neumann. Dommere: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Hans-Olav Uverud Kalleberg, Trond Steinar Leander, Aud Brennhaug Pedersen og Ragnhild Gudrun Vikesland. Denne uken: Vitner fra Myntgata og drapene i Hyttegata. Vis mer

Bråthen var utilregnelig da han skjøt og drepte med kniv. Han hadde det som kalles sterkt avvikende sinnstilstand, mener de.

Forsvareren mener Bråthen er en alvorlig psykisk syk mann. Han har fått diagnosen paranoid schizofreni.

Bilder av buen og flere av pilene som ble benyttet av gjerningspersonen. Bildene er frigitt av statsadvokaten, knyttet til den pågående rettssaken mot Espen Andreassen Bråthen i Buskerud Tingrett.

Ifølge forsvareren har Bråthen grove vrangforestillinger i tid og forteller om forestillinger han skal ha hatt før han ble født.

I retten tirsdag sa Bråthen på nytt at han ønsket å drepe for å bli født på ny, på et bedre sted. Men han innrømmer at tankene om gjenfødelse bare er en idé.

– Jeg fikk den ideen på dagen, bare, sa han i retten.

Han sier at han skulle bli blind og at han derfor like så godt bare kunne dø. Derfor måtte han drepe for å bli født på ny.

– Det var ikke verdt det å drepe disse menneskene. Jeg har jo det livet her å leve, sa Bråthen til aktor.

Vært mye alene

Ifølge Bråthen har han vært alene de siste 15 årene.

– Jeg hadde noen venner på ungdomsskolen, sa Bråthen til aktor.

Han beskriver et liv preget av egne problemer. Han slet med å få bolig, han drakk alkohol og brukte hasj og amfetamin.

– Jeg ble veldig dårlig. Jeg surret på, sier Bråthen.

Da han fant et sted å bo kunne han senke skuldrene, sa han.

– Da kunne jeg tenke på hva som gikk galt. Hvorfor skjedde alt det som skjedde. Hvordan kunne det bli som det ble, sier Bråthen.

Han sier at svaret er at han bare var i en boble. Han ble ikke lært opp til noe. Og leste ingen bøker.

– Jeg visste ikke bedre, sier Bråthen.