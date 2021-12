Dette er grafen hele verden følger med argusøyne. Den vil gi svar på det viktigste spørsmålet nå.

Hvor lenge vil Oslo-folk ha påbud om munnbind og hjemmekontor? Svaret på det kan komme med sykehustallene fra noen provinser i Sør-Afrika.

Folk i kø for å bli vaksinert ved Lenasia South Hospital nær Johannesburg i Sør-Afrika 1. desember.

4. des. 2021 12:32 Sist oppdatert nå nettopp

Viruset var nesten borte i Sør-Afrika etter en tøff pandemi. 70–80 prosent av befolkningen hadde trolig hatt korona. I Gauteng-provinsen trodde de at pandemien var over.

– Vi tenkte at det var det. Vi får ikke flere problemer med covid, fortalte forskeren Tulio de Oliveira til The New Yorker. Han ledet forskerne i Network for Genomic Surveillance som først oppdaget omikron.