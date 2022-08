180.000 ID-kort kan være rammet av ny produksjonsfeil. Leveringstiden øker igjen.

Feilen på ID-kortene kan gjelde svært mange ID-kort og byr på ytterligere forsinkelser. I løpet av september når politiet trolig én million søknader om pass og ID-kort.

26. aug. 2022 12:44 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet gjorde det torsdag kjent at leverandøren av norske pass og ID-kort, Thales, har avdekket feil som kan berøre et helt parti med nasjonale ID-kort.

Hvis hele partiet er berørt av feilen, gjelder det så mange som 180.000 ID-kort, opplyser politiet til Aftenposten. Disse kortene tør ikke politiet å benytte nå, og derfor legges de på vent.

180.000 kort er svært mange. Til sammenligning ble det fra 1. januar til 14. august produsert ca. 280.000 ID-kort i Norge.

Kortene er ennå ikke sendt ut, så utleverte kort er ikke rammet. Kommende leveranser blir forsinket med 6–7 uker.

– Vi hadde fått informasjon om at det kunne være en svakhet mellom antenne og chip i kortet, som gjør at chipen ikke kan leses av. Etter testing sier Thales i dag at de ikke har oversikt ennå om dette berører hele partiet som skulle til Norge, eller kun en mindre del, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik, i en pressemelding.

Politiet velger derfor å vente på et helt nytt parti med kort, slik at de skal være trygge på at ID-kortene er helt trygge.

«Dette problemet kommer etter måneder med produksjonsutfordringer og etterslep på pass», skriver politiet i sin egen pressemelding.

94.000 pass i kø

Det er fortsatt lang kø for å få pass i sentrale strøk. I større byer og tettsteder på Østlandet, er det ikke ledige timer de neste ukene. Først i november og desember åpner det seg for alvor opp i Oslo-området.

Dette fremgår av en ukesrapport sendt fra Politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet torsdag.

Mandag denne uken lå det 94.000 pass i kø. Politiet er i dialog med leverandøren Thales om når situasjonen kan normalisere seg. Ventetiden for et bestilt pass er 6–7 uker, pluss postgang.

Thales har sagt at de skal kunne lage mellom 4200 og 4800 pass daglig, men selv om de nå har nok fysiske passbøker, leverte de bare rundt 3000 om dagen forrige uke. Selskapet har ifølge politiet skyldt på lokale utfordringer med produksjonen i Oslo, men sier dette skal være løst.

Det har vært voldsom etterspørsel etter pass og ID-kort i år. Det forrige toppåret var i 2018. Da ble det sendt 561.869 passøknader. Fra uke 1 til 33 i år, til midten av august, ble det sendt 938.246 søknader om pass og ID-kort.

Dermed ligger Norge an til å nå én million søknader i løpet av september.