Støre la frem nye koronatiltak i Stortinget

Råd om munnbind, tredje vaksinedose og nye regler for karantene var noe av det Jonas Gahr Støre presenterte tirsdag.

30. nov. 2021 09:05 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er det viktigste Støre sa fra Stortingets talerstol:

Regjeringen trapper opp innsatsen i vaksineringen. Alle voksne skal få tilbud om tredje dose før påske.

Regjeringen er klare til å innføre nye innreiseregler ved grensen raskt.

Det anbefales nå å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det gjelder også i møte med helsevesenet.

Husstandsmedlemmer av en smittet må holde seg hjemme frem til negativt testsvar. Vaksinerte må teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager, eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette en anbefaling, ikke en plikt.

Koronasyke må isolere seg i fem dager. Dette gjelder uavhengig om man er vaksinert eller ikke. Man må også være feberfri i 24 timer før man går ut av isolasjon.

Alle voksne skal få tredje dose før påske

– Det aller viktigste tiltaket kan oppsummeres i ett ord: Vaksine, sa Støre.

Nærmere 90 prosent av den voksne befolkningen har nå tatt to doser av vaksinen. Nå vil Støre skru opp tempoet i vaksineringen med tredje dose.

– Hele den voksne befolkningen skal bli vaksinert med tredje dose før påske, sa Støre.

Det betyr at kommunene må planlegge for å sette 400.000 doser pr. uke. Statsministeren viste til at medianalderen på de innlagte koronapasientene er betydelig lavere for uvaksinerte, enn vaksinerte.

– Det viser at vaksinen virker, slo Støre fast.

Han sier at pandemien ikke er over, og at man må forvente at det vil være smitte i befolkningen fremover.

– Lave smittetall er ikke et mål i seg selv. Covid-19 er her for å bli. Det grunnleggende er å beskytte barn. Økonomien og arbeidsplasser skal også beskyttes, sier Støre.

Klar til å stramme inn innreisereglene

Der sa også Støre at det kan komme nye regler angående innreise til Norge.

– Vi jobber med nye innstramminger i grensereglene. Regjeringen er beredt til å iverksette nye tiltak raskt hvis situasjonen tilsier det og vi har solid faglig dekning, sa statsministeren.

Han sa at regjeringen vil komme tilbake med mer informasjon om dette senere tirsdag.

Støre ber også kommuner med økende smitte om å vurdere å øke bruken av hjemmekontor.

Klokken 12 vil Støre og helsemyndighetene holde pressekonferanse om de nye tiltakene.

Innfører nye karantene- og isolasjonsregler

Nå må alle som bor sammen med en som er smittet holde seg hjemme i karantene til de selv har fått svar på en negativ test.

– Det gjelder om du er vaksinert eller uvaksinert. Du må teste deg senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test, sier Støre.

Det er også nye isolasjonsregler for smittede.

– Blir du smittet, må du være isolert i fem dager. Det gjelder uavhengig om du er vaksinert, eller ikke. Du må være feberfri.

Jonas Gahr Støre (Ap) vil tirsdag innføre nye koronatiltak i Norge.

Testing, isolering, sporing – og munnbind?

Mandag ettermiddag møtte helsedirektør Bjørn Guldvog mediene. Der fortalte han at særlig tre ting blir viktige fremover for å stoppe spredningen, og den nye omikronvarianten:

Innreisetiltak : Vi må vite nok om de som kommer til landet. De må testes ved innreise.

Tisk-strategien : Testing, isolering, smittesporing og karantene. Dette arbeidet må fungere godt nok.

Samarbeid: Balanse mellom regionale, nasjonale og lokale tiltak. Klare anbefalinger og påbud.

Mandag stengte også flere land grensene sine. FHI fortalte mandag til TV 2 at det ennå ikke er aktuelt å gjøre i Norge.