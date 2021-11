Vil tilby tredje vaksinedose til alle voksne før påske

Jonas Gahr Støre informerer tirsdag Stortinget om regjeringens koronastrategi. Det viktigste tiltaket er fortsatt vaksine.

30. nov. 2021 09:05 Sist oppdatert nå nettopp

Smittesituasjonen i Norge er stigende. Tirsdag våknet Oslo opp til snø og ny smitterekord. Den nye varianten, omikron, er i anmarsj verden rundt. Koronapandemien var ikke over likevel.

Etter press fra flere hold, innførte regjeringen tirsdag nye nasjonale tiltak for å ha kontroll på smittesituasjonen.

– Det aller viktigste tiltaket kan oppsummeres i ett ord: Vaksine, sa Støre.

Nærmere 90 prosent av den voksne befolkningen har nå tatt to doser av vaksinen. Nå vil Støre skru opp tempoet i vaksineringen med tredje dose.

– Hele den voksne befolkningen skal bli vaksinert med tredje dose før påske, sa Støre.

Han var i nasjonalforsamlingen for å informere om regjeringens strategi for å håndtere pandemien.

Over 3,8 millioner nordmenn er vaksinert med to doser. De siste ukene har også vaksinering med tredje dose tatt seg kraftig opp. Over 540.000 nordmenn har nå mottatt tre koronavaksiner, ifølge tall fra FHI.

Fra talerstolen oppfordret Støre alle uvaksinerte til å nå ta vaksinen.

– Nå skrur vi opp takten på vaksinering. Kommunene må vaksinere i et like høyt tempo som tidligere i år, sier han.

Han sier at pandemien ikke er over, og at man må forvente at det vil være smitte i befolkningen fremover.

– Lave smittetall er ikke et mål i seg selv. Covid-19 er her for å bli. Det grunnleggende er å beskytte barn. Økonomien og arbeidsplasser skal også beskyttes, sier Støre.

Klokken 12 vil Støre og helsemyndighetene holde pressekonferanse om de nye tiltakene.

Testing, isolering, sporing – og munnbind?

Hvilke andre tiltak Støre og regjeringen da ønsker å innføre, har han tidligere vært sparsom med å dele.

Men til VG er han klar på at den velkjente énmetersregelen ikke kommer tilbake med det første.

Mandag ettermiddag møtte helsedirektør Bjørn Guldvog mediene. Der fortalte han at særlig tre ting blir viktige fremover for å stoppe spredningen, og den nye omikronvarianten:

Innreisetiltak : Vi må vite nok om de som kommer til landet. De må testes ved innreise.

Tisk-strategien : Testing, isolering, smittesporing og karantene. Dette arbeidet må fungere godt nok.

Samarbeid: Balanse mellom regionale, nasjonale og lokale tiltak. Klare anbefalinger og påbud.

Guldvog fortalte også at påbud om munnbind kunne bli aktuelt. Men at om det skulle innføres nasjonalt, er det regjeringen som må bestemme dette.

I dag er det anbefalt med munnbind på kollektiv, i butikker og andre offentlige steder med trengsel i for eksempel Oslo.

Mandag stengte også flere land grensene sine. FHI fortalte mandag til TV 2 at det ennå ikke er aktuelt å gjøre i Norge.