Hadia Tajik går av: – Jeg betaler ekstra skatt, og jeg går av

Hadia Tajik (Ap) går av som Arbeids- og inkluderingsminister .

2. mars 2022 13:12 Sist oppdatert nå nettopp

Pressekonferansen holdes i Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet.

På pressekonferansen bekrefter Tajik selv at hun går av. Hun forteller at hun ba statsminister Jonas Gahr Støre om å få fratre.

– Jeg gikk til Jonas og ba om å få gå av, og vi hadde en god samtale om det, sier Tajik. Hun begrunner avgangen slik:

– Jeg vil ikke tillate at feil jeg gjorde for 15 år siden skal stå i veien for arbeidet mitt i Regjeringen, sier Tajik på pressekonferansen.

– Daglig får jeg spørsmål fra pressen om bruk av min pendlerbolig for 15 år siden. Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil, og har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for.

Hun varsler samtidig at hun vil bli sittende som nestleder for Arbeiderpartiet.

– Jeg er motivert til å fortsette i vervet og til å gjøre en god jobb på Stortinget, sier Tajik.

– Alle kan gjøre feil. Men den som er øverste sjef for arbeidslivspolitikken, for sosial, velferd og inkludering er jeg avhengig av tillit, sier Tajik.

Tajik har den siste tiden vært i hardt vær i forbindelse med pendlerboligsaken.

VG har avslørt at Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig i 2006, etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte for å dokumentere at hun hadde boligutgifter.

Dagbladet har avslørt at Tajik har eid to boliger i samme tidsrom som hun hadde gratis pendlerbolig.

Aftenposten har avslørt at det er uklart om Tajik hadde krav på pendlerbolig gjennom tre måneder i 2019.

Bråket rundt Tajik startet om kvelden fredag 18. februar. Da gikk Tajik selv ut med en lengre Facebook-post om Aftenpostens spørsmål om hennes pendlerbolig i 2019. Kort tid etter publiserte VG saken om hennes pendlerboliger i 2006.

På pressekonferansen sa Tajik at hun vil innbetale pengene hun skulle betalt i skatt for oppholdet i pendlerboligen hun fikk i begynnelsen av sin karriere.

Fakta Pendlerbolig-avsløringene Aftenposten har i en serie artikler i høst rettet et kritisk søkelys mot Stortingets pendlerboliger. Etter sakene har Riksrevisjonen åpnet full granskning av Stortingets økonomiske ordninger, Politiet har åpnet etterforskning og Skatteetaten undersøker om Stortinget og politikerne har betalt all skatten de skal. I fjor valgte Kjell Ingolf Ropstad å trekke seg som statsråd og partileder i KrF etter avsløringer om hans pendlerbolig. Senere gikk også Eva Kristin Hansen (Ap) av som stortingspresidenter etter avsløringer om hennes pendlerbolig. Vis mer

Hadia Tajik holdt pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Presset økte

De siste dagene har presset økt mot Tajik.

Mandag gikk ledelsen i LO ut i VG med et krav om at Tajik måtte redegjøre for pendlerbolig-saken fra 2006. De krevde svar på flere spørsmål.

Tirsdag kom en lang liste kritiske spørsmål fra Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiet krevde blant annet svar på hvorfor Tajik opplyste til Aftenposten, at hun gjennom mange år hadde fått råd fra PST om å flytte i pendlerbolig. Det avviste PST at de har sagt.

– Hvorfor hevder Tajik at det har kommet anbefalinger fra PST i denne saken når dette ikke stemmer, spør Listhaug.

Hun stilte også flere detaljerte spørsmål om pendlerboligen hun hadde i 2006. VG har avslørt at Tajik har sendt inn en leiekontrakt for å dokumentere at hun hadde krav på skattefri pendlerbolig. Kontrakten var datert dagen før søknaden om pendlerbolig til Statsministerens kontor var datert.

– Dette fremstår som en fiktiv kontrakt som ble brukt for å få gratis pendlerleilighet i Oslo. Hva er deres kommentar til det, krevde Listhaug svar på.