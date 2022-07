Dronning Sonja fyller 85 år

Mandag 4. juli fyller dronning Sonja 85 år. Kongefamilien feirer dagen privat.

Dronning Sonja har stadig mange jern i ilden. Her er hun fotografert under åpningen av Veterinærbygningen på Campus Ås i september.

I flere år har dronning Sonja feiret fødselsdagen sin privat. Det gjør hun også mandag, når hun fyller 85 år, opplyser Kongehuset til NTB.

Dronningen er fortsatt aktiv og har mange jern i ilden, 54 år etter at hun ble en del av det norske kongehuset.

Dronning Sonja, født Haraldsen, giftet seg med daværende kronprins Harald 29. august 1968. 22 år senere ble hun dronning, da kong Olav døde i 1991. Dronning Sonja ble da den første norske dronningen på 52 år.

Sonja har hatt stor mulighet til å forme sin rolle som dronning, der natur og kultur stadig er tilbakevendende elementer i livet hennes.

Snorklipper

Den siste tiden har hun stått for åpningen av to monumentale museer, nemlig Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Hun sa følgende under åpningen av sistnevnte:

– Følelsen av «wow» har bare vokst – frem til i dag – og den er her fremdeles! sa hun om Nasjonalmuseet, der hun for seks år siden la ned grunnsteinen til bygget sammen med kronprinsesse Mette-Marit.

Store deler av dronningens personlige kunstsamling er for tiden på utstilling i Slottets gamle stallbygninger, der over 100 verk stilles ut. Hun beskriver kunst som «en uunnværlig del av tilværelsen», og det er noe hun har samlet på siden tenårene.

Velkjent er også bilder av dronningen til fjells med vind i håret. Flere turstier og naturruter i Norge er oppkalt etter dronningen.

Mor og bestemor

Dronningen er utdannet ved Universitetet i Oslo. Der har hun studert engelsk, fransk og kunsthistorie.

Hun har født to barn – prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon.

I anledning kronprinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag holdt hun en tale til den kommende monarken. Da kom hun med følgende råd:

– Hold fast på den du er, Ingrid. Våg å tenke nytt og åpent, å gjøre ting på din egen måte.