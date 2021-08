– Selvfølgelig irriterende å vente

Togtrafikken på Østlandet måtte kjøre med sterkt redusert kapasitet både i morgen- og kveldsrushet etter at det tirsdag ble oppdaget to jordfeil på Oslo S. Det skjedde like etter at banen har vært stengt for vedlikehold hele sommeren.

Emilia Eines (t.v.) og Daniella Delacerda ventet første lenge på toget før avgangen ble kansellert og de måtte finne en buss.

24. aug. 2021 18:46 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Det er selvfølgelig irriterende når toget ikke går, sier Emilia Eines og Daniella Delacerda.

De var to av svært mange reisende som nok en gang måtte smøre seg med tålmodighet på grunn av forsinkede tog da all togtrafikk på Østlandet ble rammet av jordfeil.

De har sittet på perrongen til Oslo S i en times tid og ventet på toget til Ås. Da Aftenposten møter dem får de beskjed om at toget er kansellert og de må se seg om etter en buss.

– Jeg pendler til Oslo fra Ås for å gå på skole her. Slike stans skjer flere ganger i året. Det er veldig plagsomt når det går utover ting jeg har planlagt, sier Eines.

Dette var andre gang hun havnet midt i togkaoset denne dagen.

Det var mange kansellerte avganger i ettermiddagsrushet tirsdag ettermiddag.

Signalfeil

Tirsdag stanset altså togtrafikken både i morgen- og kveldsrushet på Oslo S. Årsaken var to jordfeil, og feilene kan ha hatt sammenheng med hverandre, ifølge Bane Nor.

Selskapet sier at de reisende ikke skal forberede seg på flere forsinkelser grunnet slike signalfeil.

– Vi jobber kontinuerlig for en sikker jernbanedag med alle tog i rute, sier Dag Svinsås, pressevakt for Bane Nor

Hareide misset togtur

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide måtte vente etter signalfeilen. Tirsdag skulle han egentlig feire åpningen av togstrekningen i Kongshavntunnelen og kulverten under Middelalderparken.

Signalfeilen gjorde at turen er utsatt på ubestemt tid.

– Det er selvfølgelig beklagelig. Vi håper å få gjennomført det snart, mens det ennå er sommer og blå himmel, sier Mari Aanensen Rjaanes. Hun er senior kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

Den nye togstrekningen har vært den viktigste milepælen for Follobaneprosjektet i 2021, ifølge Samferdselsdepartementet. Og statsråd Hareide erkjenner at utsettelsen illustrerer at jernbanen i Oslo-området stadig rammes av feil. Det understreker hvor viktig det er at vi har fremdrift på den enorme satsingen vi har på nytt signalanlegg på alle jernbanelinjene i Norge, sier Hareide til Aftenposten.

Han legger til at svært mange av signalfeilene i Norge oppstår i Osloområdet.

– Og siden en svært stor andel av togtrafikken i Norge går gjennom Oslo, kan en liten feil fort slå ut mye av togtrafikken, sier Hareide.

To stans

Det var først full stopp i trafikken i morgenrushet på grunn av en feil. Da varte stansen i en times tid. Alle linjer var berørt.

– Vi søker over hele Oslo S, alt av mannskap er ute. Jordfeil kan være vanskelig å lokalisere, sa Svinsås i Bane Nor tirsdag morgen.

Noen timer etter senere ble jordfeil nummer to oppdaget. Svinsås sier feilen fra tirsdag morgen ikke hadde blitt fullstendig rettet, og togtrafikken var ikke helt og fullt i gang igjen da den nye feilen oppsto.

Det er usikkert om feilene henger sammen.

– Det er ikke usannsynlig, men vi vet ikke vet hva feil nummer to skyldes. Men det er på samme sted og samme type feil, sier han.

Rundt klokken 16 begynte det å gå et begrenset antall tog fra stasjonen.

Buss for tog

Stansen skjer like etter en sommer hvor pendlerne har måtte bruke buss for tog på grunn av vedlikehold på banen.

Hvordan kan det skje en signalfeil så kort tid etter dette?

– Det er selvfølgelig beklagelig at slike feil oppstår, spesielt så kort tid etter at det har vært stengt i sommer. Den situasjonen vi har nå i dag henger ikke sammen med sommerens arbeider, sier Svinsås.

Ved 16-tiden gikk togene med begrenset kapasitet og førte til køer.

Like etter det ordinært travle tidsrommet på ettermiddagen, meldte Bane Nor om at de trolig hadde funnet den andre feilen.

– Jordfeilen er sannsynligvis funnet og utbredt, opplyste Bane Nor da.