Oslo har ni uker skoleferie. Men disse kommunene har funnet en annen løsning på feriefloken.

Mange reagerer på at sommerferien for Oslo-elevene er på hele ni uker i år. Årsaken er sen eksamen i 2023, sa Utdanningsetaten i Oslo. Men det viser seg at flere kommuner har kortere sommerferie, til tross for at hele landet har samme eksamensdato.

Therese Edvardsen er alene med datteren Hermine, som begynner i 5. klasse til høsten. Hun er redd for at datteren må være mye alene hjemme i sommer.

Nå nettopp

Pandemi med lite undervisning på skolen. Elever som har vært mye hjemme og lite sosiale. Og nå: En sommerferie på hele ni uker i Oslo.

I år er siste skoledag fredag 17. juni. Første skoledag etter ferien er mandag 22. august.