200 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – 23 flere enn dagen før

Søndag var 200 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 23 pasienter fra dagen før.

Ahus har mottatt mange koronapasienter den siste tiden. Sykehuset dekker noen av de hardest rammede bydelene nord i Oslo. Foto: Heiko Junge

14. mars 2021 17:21 Sist oppdatert nå nettopp

25 av pasientene får respiratorbehandling. Det er to flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt søndag.

177 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, elleve er innlagt i Helse vest, sju er innlagt i Helse nord, og fem er innlagt i Helse Midt-Norge.

De siste to ukene har det vært dobling i antall pasienter som er innlagt på sykehus med koronasmitte. Samtidig har antallet som dør gått ned de siste ukene, noe som kan ses i sammenheng med færre smittede eldre etter at denne sårbare gruppen har fått vaksiner.

Ifølge Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), er det nå flere eksempler på at friske folk under 65 år har havnet på sykehus.

– Vi ser en rekke personer i aldersgruppen 45 til 65 år, hvor helsetjenesten ikke har funnet at de har noen spesiell disposisjon for alvorlig sykdom, men hvor en del av dem likevel vil kunne få et forløp der de havner på sykehus og trenger intensiv behandling, sa Bukholm på fredag.

Personer som blir alvorlig syke av koronaviruset vil kunne trenge intensivbehandling. Aftenposten fortalte tidligere denne uken at det er bekymring for intensivkapasiteten ved de største sykehusene på Østlandet.

Siden februar i fjor har 79.800 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser søndagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).