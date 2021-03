Plan til 1200 milliarder som vil høste storm

Flere byer skal få penger fra staten. Det skal satses mer på sykkel. Regjeringen vil bruke 1200 mrd. kr på veier, jernbane, fly og sjøtransport mot 2033.

Oslo S er hjertet i Jernbane-Norge. Selv om regjeringens plan for moderne jernbane på Østlandet er lagt bort skal det bli flere tog her i årene som kommer. Foto: Hans O. Torgersen

19. mars 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

Billionplanen høster imidlertid sterk kritikk for de kraftig reduserte jernbaneplanene på Østlandet. Byer som har båndlagt store deler av sentrum av hensyn til jernbane er i villrede om hva de nå skal gjøre.

Fredag klokken 12 gikk regjeringen i gang med å fortelle om sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP). Det skjedde i Oslo.

Planen peker ut hvilke veier, baner, havn- og flyplassprosjekter regjeringen ønsker å bygge i perioden 2022–2033.

De tar utgangspunkt i at nordmenn kommer til å reise mer i årene som kommer, mer på vei enn i kollektivtrafikken.

Mens Norge trolig får mindre å rutte med.

– Likevel vil satsingen på samferdsel fortsatt ligge på et høyt nivå. Penger brukt på samferdsel bidrar nemlig til det som er de aller viktigste målene for Norge, å skape mer og få flere i arbeid, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Dette er en ambisiøs plan, som i milliarder er større enn noen gang, men den er også realistisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Samtidig sier regjeringen at ingen av prosjektene lenger vil gis noen garanti for at de blir akkurat slik man ser dem for seg i dag.

Nå skal Veivesenet og Bane Nor få større muligheter til å endre prosjektene i NTP underveis, for å gjøre dem bedre, og for å spare penger.

De skal også få bestemme mer om i hvilken rekkefølge de vil bygge veiene og jernbanestrekningene de har ansvaret for. Dette får regjeringens eget veiselskap Nye Veier gjøre i dag.

Regjeringen vil inngå avtaler med flere byer om penger til kollektiv- og veiprosjekter. I dag er det de største byene som har slike byvekstavtaler.

De fem nye byområdene er Kristiansands-regionen, Buskerudbyen, Grenland (Skien og Porsgrunn), Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg) og Tromsø.

Planen er også å halvere arealet som ellers ville gått med til nye samferdselsprosjekter. Dette skal skje ved å gjenbruke og utvikle dagens veistrekninger.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal halvere utslippene fra norsk transport innen 2030, sammenlignet med 2005. Det skal blant annet skje med gjøre anleggsplassene fossilfrie. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mange prosjekter må leve usikre liv

Det som legges frem i dag er altså et forslag. Før sommeren skal den knas og vedtas på Stortinget.

Nå som før er det prosjektene som knyttes til de seks første årene som regnes som sikrest. De i annen halvdel, som ny jernbanetunnel under Oslo, må leve med at regjeringen fortsatt ønsker å realisere dem, men at de usikre på når det kan skje.

Ingen prosjekter er uansett helt sikre før finansiering er klar.

Her er satsingen på vei:

Regjeringen vil bruke 510 milliarder på riksveiene. Med 440 milliarder til Statens vegvesen og 70 til Nye Veier.

Av dette skal 28 prosent tas inn med bompenger, som er en lavere andel enn før.

315 milliarder skal brukes på å bygge nye riksveier, 100 milliarder skal gå til drift og vedlikehold.

Moss er en av byene som kan glede seg. Det foreslås 500 millioner til den problematiske Rv19 gjennom byen, for perioden 2022–2027.

Det kommer penger som planlagt til nytt tunneløp på Oslofjordforbindelsen, E134 over Hurum. Det kan bety byggestart i 2023 og at to tunnelløp står klare i 2028.

Også E18-prosjektet mellom Vinterbro og grensen til Østfold får ganske gode nyheter. Anbud for strekningen Vinterbro-Holstad (ÅS) kan lyses ut i 2023. Anbud for siste del kommer først i 2027.

11 nye strekninger til Nye Veier

Regjeringens veiselskap Nye Veier ba på forhånd om å få overta 18 nye veiprosjekter. De får 11. Blant dem er ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss, som regjeringen vil la dem bygge i tillegg til Ringeriksbanen.

– Vi får nå muligheten til å levere mer enn de typiske firefeltsprosjektene vi er kjent for, sier Nye Veier-sjef Anette Aanesland til Aftenposten.

Fakta Her er prosjektene Nye Veier overtar E6 Otta–Dombås E6 Åsen–Steinkjer

Rv. 25 Hamar–Løten

E136 Dombås–Vestnes

E6 Selli–Asp

E6 Sørelva–Borkamo

E6 Nordkjosbotn–Hatteng

E6 Olderdalen–Langslett

E16 Høgkastet–Skaret

Rv. 13 Skare–Sogndal

Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik)–Mjøsbrua Vis mer

– Nå får vi forskjellige typer prosjekter og over absolutt hele landet. Det gir oss posisjonen som vi bør ha, som et nasjonalt utbyggingsselskap, sier hun.

Disse store veiprosjektene videreføres:

E18 Lysaker–Ramstadsletta

E39 Rogfast

Rv555 Sotrasambandet

E39 Lønset–Hjelset

E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra

E16 Bjørum–Skaret

Rv4 Roa–Gran grense

E6 Helgeland sør

En rekke riksveier skal også få bedre standard. Her skal Statens vegvesen skal starte arbeider i perioden 2022–2027:

Rv. 3 Østerdalen, Innlandet fylkeskommune

Rv. 7 Ørgenvika – Svenkerud, Viken fylkeskommune

Rv. 52 Gol – Vestland grense, Viken fylkeskommune

E6 Grong – Nordland grense, Trøndelag fylkeskommune

Rv. 80 Sandvik – Sagelva, Nordland fylkeskommune

Rv. 94 Mollstrand – Grøtnes og Akkarfjord – Jansvannet, Troms og Finnmark fylkeskommune

Rv. 41 Treungen – Vrådal, Vestfold og Telemark fylkeskommune

E134 Helganeskrysset – arm Husøy, Rogaland fylkeskommune

E39 Bergsøya – Øygarden, Møre og Romsdal fylkeskommune

E39 Hjelset – Bjerkeset, Møre og Romsdal fylkeskommune

Rv. 9 Setesdal, Agder fylkeskommune

Rv. 42 Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien, Rogaland fylkeskommune

Fylkesveiene skal få 16 milliarder over 12 år.

Flere store veiprosjekter som har fått stor oppmerksomhet kommer dårlig ut i planen. Det gjelder blant annet E6 Oslo Øst.

Her er satsingen på jernbane:

I et normalt år foretas litt over 80 millioner reiser med tog i Norge, mot flere milliarder reiser med bil. Likevel foreslår regjeringen å bruke 400 milliarder på jernbane de neste 12 årene, 40 milliarder mindre enn det Statens vegvesen får til veier.

Som Aftenposten har omtalt blir satsingen på moderne jernbane på Østlandet kraftig redusert. Nå fremheves nytt digitalt signalanlegg og bedre nettdekning om bord på togene som «sentrale elementer» i moderniseringen.

Det digitale signalanlegget heter ERTMS. Det skal på plass på alle norske jernbanestrekninger tidlig på 2030-tallet. I stedet for utvendige signalanlegg flyttes styringen av togene til skjermer fremme hos lokførerne.

Planene for å modernisere toglinjer helt frem til Lillehammer, Porsgrunn/Skien og Halden skyves til perioden 2028–2033. «Her er det nødvendig med mer arbeid for å finne gode løsninger for å øke antall avganger og redusere reisetid,» heter det.

Her er satsingen på sjøtransport:

Regjeringen vil bruke omtrent 33 milliarder til havner og andre anlegg for sjøtransport. I dag står sjøtransport for halvparten av all frakt av varer i Norge. For gods som sendes til og fra utlandet er andelen hele 90 prosent.

Målet er at mye mer gods enn i dag skal fraktes langs norskekysten med sjøtransport.

Skien, Porsgrunn, Kragerø, Narvik, Værøy, Røst, Vardø og Andøya er steder der havner og godsanlegg skal bygges ut.

Regjeringen går videre med planen om Hordfast, fergefri E39 mellom Stord og Os/Bergen. Det betyr mindre jobb for fergeselskapene. Foto: Siri Øverland Eriksen

Her er satsingen på flytransport:

Regjeringen bekrefter fredag det som har vært kjent, nemlig at Bodø får 3 milliarder til å flytte dagens flyplass. Kommunen og Avinor skal bidra med 2,5 milliarder.

Mo i Rana får 1,8 milliarder til ny flyplass.

Null- og lavutslippsfly skal settes inn i vanlig ruteflyvning innen 2030.

– Vi etablerer nå to konkurrerende selskaper på jernbane, slik vi gjorde på vei, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Nylig var han, statsminister Erna Solberg (H), Guri Melby (V) og Kjell Inge Ropstad (KrF) innom Oslo S for å garantere at Ringeriksbanen skal bygges. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Fakta Her er de store prosjektene E6 i Troms: 4 milliarder kroner til ny E6 mellom Olderdalen og Langslett, og mellom Hatteng og Nordkjosbotn. Intercity: Dette er igjen av planene om moderne, dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden: Utbygging stopper før Hamar, Tønsberg og et sted mellom Rygge og Fredrikstad. Møreaksen: 24 milliarder til ny E39 mellom Ålesund og Molde. Det kan bli byggestart i 2023 eller 2024. Voss-Bergen: 26,4 milliarder til ny vei og jernbane her. Byggestart er usikker. Hordfast: 37 milliarder til ny vei og stor bro på E39 mellom Ådland og Svegatjørn (Bergen-Stord). Bybane i Bergen: 12–13 milliarder til bybane til Åsane og forlenget Fløyfjellstunnel. Skipstunnel: R3,4 milliarder til skipstunnel ved Stad. Hålogalandsveien: 9,2 milliarder til utbygging i Vesterålen. Prosjektet Hålogalandsveien innebærer 82 km på E10 mellom Tjeldsundbrua i Troms og Langvassbukt i Sortland i Nordland. E39, Førde: 3 milliarder til tunnel gjennom Hafstadfjellet i Førde. Det vil erstatte en svært svingete strekning mot Førde sentrum på hovedveien mellom Bergen og Ålesund. Rogaland: Onsdag vedtok også regjeringen trasé for ny E39 fra Lyngdal vest for Mandal i Agder til Ålgård øst for Sandnes i Rogaland. Oslo: 500 millioner kr til ny Majorstuen T-banestasjon. De store byområdene: 79,5 milliarder til såkalte byvekstavtaler, med kollektiv- og andre prosjekter i landets største byområder. Vis mer

Byer fortviler

Larvik er en av byene som fortviler over at Intercity-planen stat og byer har arbeidet med i mange år legges til side.

Dette betyr en uavklart og uforutsigbar situasjon for byen i lang tid fremover. Det er ødeleggende for sentrumsutviklingen, mener kommunen.

Så mye av Larvik sentrum er båndlagt som følge av statens opprinnelige planer for jernbaneutbygging på Østlandet. Foto: Larvik kommune

I tillegg er man i Larvik usikker på om det lar seg gjøre å få til to tog i timen på Vestfoldbanen til Skien, slik det er planlagt. Det påpekes at banen gjennom byen stammer fra 1881, da den ble kalt en «grevskapsbane».

Situasjonen er den samme i Fredrikstad og Hamar.

(Artikkelen blir oppdatert.)