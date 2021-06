Hopp i havet, nå er sommeren kommet for å bli!

Norge låner sommervarmen fra Paris. Den får de ikke tilbake med det første.

Kjøp solkrem, sommeren er kommet for å bli. Foto: Bjørge, Stein

4. juni 2021 19:56 Sist oppdatert nå nettopp

Et voldsomt høytrykk ser ut til å ha satt seg fast over Finland. Det er godt nytt for oss i Norge. Fordi så langt meteorologene kan se, vil det virvle varm luft fra Sør-Europa rett innover Norge.

Nyhetsmelding: Badetemperaturene vil passere 20 grader i løpet av helgen i Oslo. I luften vil temperaturen ligge stabilt på 26–27 grader i skyggen.

– Man trenger ikke å lengte til Syden hvis det er været du reiser for, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

– Været er ikke god nok grunn for å gjeste et karantenehotell nå.

Det trekker i Russland

Knallværet skyldes et godt kjent værfenomen: Når et høytrykk blir liggende fast på den måten som nå, roteres luftstrømmen med klokken. Når navet i rotasjonen henger over Finland som i disse dager, skyves den kalde luften i nord innover i Russland og nedover kontinentet, mens deilig sommerluft fra Spania og Frankrike presses nordover helt til norske breddegrader.

Vi tyvlåner altså sommeren til Sentral-Europa, spøker meteorologen.

Noen sant er det i det, fordi nå er det kun Milano og Athen i Europa som kan skimte med varmere vær enn oss i Norden.

Selv i Tromsø hvor statsmeteorolog Sarchosidis plukker opp telefonen fra Aftenposten, melder han om 24 grader, fulle strender og snø på fjelltoppene.

Dette fortsetter, lenge, i hvert fall for Sør- og Østlandet.

Best i sør og øst

Vestlandet får noe regn dem kommende perioden, mens Østlandet stort slipper unna. Det kan likevel dukke opp noen regnbyger i indre strøk fra søndag, og da faller naturlig nok temperaturen noe, ifølge Sarchosidis.

– Men dette er ettermiddagsbyger som skyldes varmen, ikke et lavtrykk. Det er mer den typen regn man kjenner fra sydligere strøk, og det vil føre til en del tordenvær i Trøndelag, sier statsmeteorologen.

Den jevne varmen på Østlandet vil føre til at badetempen vil stige mer i dagene fremover. Samtidig bikker vi ikke over og får tropevarme med 30 grader, men kvikksølvet kan komme til å krype helt opp imot 28 grader i innlandet.

Det er fine dager for båtfolket i vente. Foto: Torstein Bøe

Det vil (heldigvis?) heller ikke bli noen tropenetter fremover.

En takk for svale soverom kan rettes til havet. Fordi selv om det er gode badetemperaturer, må også havet utaskjærs være varmet opp over en lang sommer for at gradestokken ikke skal falle under 20 grader nattetid.

– Tropenetter ser vi mest av i august etter en lang sommer, sier Sarchosidis.

Samtidig advarer han om at den jevne varmen vil føre til at skogbrannfaren øker.

Mer glad? Nja ...

Føler du deg lett i steget og i godt humør for tiden? Det kan skyldes været, men det kan også være veldig mange andre ting.

Man vet at sollys og mørke har helt konkrete biologisk effekter. Når solen skinner blir man mer våken og mer vital, forklarer Ragnhild Bang Nes, Førsteamanuensis på psykologisk institutt ved UIO.

Litt enkelt omtales hun tidvis som lykkeforsker.

– Det er ikke sånn at været betyr veldig mye for lykkefølelsen. Folk tror at man blir veldig lykkelig av pent vær, men i USA har man undersøkt dette og finner at effekten er ganske liten, sier Bang Nes.

Hun tror man heller blir lykkelig av å gjøre ting man liker, og at det kanskje kan være lettere å gjøre på sommeren. Samtidig får man en opptur når man opplever en variasjon, for eksempel når det går fra en lang periode med regn til uker med solskinn og sommer.