Om to uker tar vaksineringen av. I hvert fall for noen.

De siste to ukene har nesten tre av fire vaksinedoser gått til folk som har fått dose to. Om knapt to uker endrer bildet seg dramatisk.

Sykepleier Julie Øyen setter en vaksinedose i januar i år. Foto: Marit Hommedal, NTB

27. mai 2021 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

De siste ukene har svært mange av de vaksinedosene Norge har fått, gått til fullvaksinering. Nesten tre av fire doser har gått til dose to.

De som får andre dose nå, fikk første dose for seks uker siden.