Forenklet utgave av koronasertifikat på plass i mai

En forenklet utgave av et koronsertifikat, som skal være på plass i mai. Det vil være før regjeringen har besluttet hva sertifikatet kan brukes til.

Mange hensyn må tas i vurderingene rundt koronasertifikat, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Berit Roald / NTB

7 minutter siden

Et koronasertifikat vil både kunne vise vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom, skriver regjeringen.

– Bruken av sertifikatet er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) utreder nå hvordan et koronasertifikat kan brukes i gjenåpningen. Regjeringen vil så ta stilling i saken.

Den endelige versjonen av sertifikatet, som vil være helt i tråd med EUs regelverk, kommer i slutten av juni da EU-kommisjonen lovforslag om å opprette et digitalt grønt sertifikat etter planen skal tres i kraft.

– Fra norsk side har vi lagt vekt på at en koordinert europeisk tilnærming til utforming av koronasertifikater kan være med å bidra til en trygg gjenåpning i Europa. Vi har samtidig understreket at bruken av sertifikatene må reguleres av nasjonale myndigheter, sier Høie.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet i Norge.

Det skal være mulig å hente sertifikatet digitalt fra helsenorge.no og laste ned for utskrift, og til bruk uten å være koplet til internett samt muligheten for å verifisere informasjon via en QR-kode.