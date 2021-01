Bufdir-direktøren: – Rødt nivå på skolene er en altfor stor byrde å legge på barn og unge

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, er sterkt bekymret for at ungdomsskoler og videregående skoler er satt på rødt nivå over hele landet. Hun mener det er en uklok strategi av regjeringen.

Direktør Mari Trommald i Bufdir er kritisk til innføring av forebyggende «rødt nivå»: – Skolene må holdes helt åpne. Ungdommene går glipp av utdannelsen sin for alltid, sier hun. Foto: Vidar Ruud, NTB

15. jan. 2021 09:31 Sist oppdatert 8 minutter siden

Hvordan er sårbare barn og unge blitt ivaretatt gjennom pandemien? Onsdag var direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald, invitert til Koronakommisjonen for å forklare seg om det.

– Jeg kan ikke si noe om hvilke spørsmål kommisjonen stilte, eller hvilke svar jeg ga. Det er taushetsbelagt, sier Trommald.