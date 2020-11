Bruker du munnbindet flere ganger? Da risikerer du å smitte deg selv.

Ta aldri på deg et munnbind med skitne hender. Kast munnbindet etter bruk. Det er rådene fra smittevernekspert.

Johanna Nesse Hansen (20) har både engangsmunnbind og tøymunnbind med seg. – Tøymunnbindet er nødmunnbind hvis jeg ikke har flere engangs, sier Hansen. Foto: Eirik Brekke

26. nov. 2020 13:45 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende): – Jeg har sprit i sekken og vasker nevene ganske ofte. Det er lett å bli forvirret av reglene, men jeg gjør så godt jeg kan, sier Johanna Nesse Hansen (20), til Bergens Tidende.

Hun har flere engangsmunnbind med seg i en pose i lommen. I tillegg har hun et munnbind av tøy hun kan bruke dersom hun går tom for de andre. Sprit har hun også. Hun har jobbet på apotek og kjenner godt til reglene for riktig bruk av munnbind. Blant annet sier hun at munnbindet ikke kan brukes for lenge før effekten forsvinner.

– Maks en time, sier Hansen.

– Kast munnbind etter bruk

Det er særlig i kollektivtrafikken og på butikker og kjøpesentre det kan være vanskelig å holde nok avstand. På en liten rundtur i byen og på Bybanen observerte vi at nesten alle brukte munnbind. De fleste beholdt også munnbindet på etter at de gikk av banen, men vi så flere som tok i bruk krøllete munnbind de dro opp av lommene.

Dette er fy-fy, ifølge ekspertene. Det viktigste man må huske på, er:

Ikke bruk et munnbind flere ganger, verken engangs- eller tøymunnbind.

Sprit eller vask hendene både før og etter at du har tatt på munnbindet.

Kast munnbindet umiddelbart etter bruk.

Vask tøymunnbindet på 60 grader.

Smittevernsykepleier Susann Muri på Haraldsplass diakonale sykehus fraråder folk å gjenbruke munnbind, enten det er av tøy eller et engangsmunnbind. Årsaken er at du utsetter deg selv for smitterisiko ved å ta på deg et skittent munnbind.

– Har du brukt det, skal du kaste det etterpå. Ha flere munnbind med deg, enten det er engangs- eller flergangsmunnbind, sier Muri.

Årsaken er enkel: Man risikerer å smitte seg selv.

– Tar du et forurenset munnbind du har brukt, legger det i vesken med et virus og tar det opp igjen i ditt eget fjes, så innebærer det en risiko, sier Muri.

– Vasker munnbindet hver dag

Julie Bahij og Kaytty Lokzi. Foto: Eirik Brekke

Også Julie Bahij er på Bybanen sammen med bestemoren. Hun tar opp et tøymunnbind fra lommen mens hun sitter på banen.

– Jeg vasker det selvsagt hver dag, sier hun.

Sprit har hun med, men også hun innrømmer at hun ikke spriter hendene mellom hver gang hun tar munnbindet på og av, men forsøker å ikke ta på innsiden av munnbindet. Hun synes påbudet om munnbind er bra, og irriterer seg egentlig mest over at kommunikasjon bak munnbind er vanskelig.

Første møte på et halvt år

Reidun Fretheim og Ida Solheim. Foto: Eirik Brekke

Venninnene Ida Solheim og Reidun Fretheim er på bytur på Galleriet. Solheim uten munnbind og Fretheim med munnbindet litt nedenfor nesetippen.

De møtes for første gang på et halvt år for en bytur med kafé og kos.

– Vi måtte det, siden Reidun snart skal nordover til jul, sier Ida Solheim.

På vei inn i kjøpesenteret har hun ikke fått på seg munnbindet ennå.

– Jeg synes det er litt pøete. Men jeg har det på bussen og på senteret, sier hun.

Reidun Fretheim har munnbindet litt nedenfor nesetippen når vi møter henne. Hun måtte dra det ned, sier hun, siden brillene dugget.

– Jeg har et nytt her, sier hun og fjerner det gamle og tar på et nytt. Sprit har de – liggende i bilen.

– Jeg går ikke rundt med sprit i håndvesken, jeg gjør ikke det, sier Fretheim.

Det bør hun, ifølge eksperten. For hvis man tar på munnbindet etter bruk og deretter tar på gjenstander eller ansikt, så risikerer man å overføre eventuell smitte som befinner seg på munnbindet. Og utsetter seg dermed for risiko.

Smittevernsykepleier Susann Muri skjønner at det kan være vanskelig å etterleve.

– Ikke ta på munnbind uten rene hender. Det er mye håndvask og sprit og mange munnbind å ha med seg. Jeg skjønner at folk synes det er vanskelig, sier Muri.