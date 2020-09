Bertheussen til Tybring-Gjedde: «Har du noen som kan lekke saken til pressen?»

Laila Anita Bertheussen sendte bilder av den nedtaggede bilen til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og spurte om hun kunne lekke til pressen.

Wara-parets bil ble tagget ned med noe som skal forestille et hakekors, i desember 2018. Det var flere tilfeller av tagging ved samboerparets enebolig i Oslo. Merk også den åpne drivstofftanken med en hyssing stukket inn. Dette bildet ble lagt frem i retten tirsdag. Politiet

9. sep. 2020 10:33 Sist oppdatert nå nettopp

Det er statsadvokat Marit Formo som onsdag er først ute med spørsmål i saken mot Laila Anita Bertheussen. Hun startet med å spørre hvor ofte Bertheussen slo av og på kameraene i familiens bolig.

Bertheussen kunne ikke si hvor ofte det skjedde.

– Hva gjorde du fysisk?

– Det var en switch i et lite kott hvor man kunne klipse av klips.

På spørsmål fra aktor sa hun at det skjedde når hun skulle ut på røyketerrassen. Dette gjorde hun fordi hun ofte går ut på terrassen uten klær, sa hun.

Lekkasjer til mediene

Formo viste i retten en nettsak fra NRK som hadde et bilde av den nedtaggede bilen.

– Vet du hvordan NRK fikk tak i dette bildet?

– Nei, svarte Bertheussen.

Aktor tok da frem meldinger på Messenger og viste kommunikasjon mellom Bertheussen og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

– Har du noen til å lekke saken, skrev Bertheussen på melding.

Og så ble det vist frem flere bilder av bilen som ble videresendt av Bertheussens telefon til Tybring-Gjedde. Hun svarte da hun hadde tipset NRK om bildene.

– Hvorfor ville du lekke til pressen?

– Jeg er litt flåsete av og til, svarte Bertheussen.

På spørsmål fra aktor om hvorfor hun ville lekke når saken ble etter forsket, svarte hun følgende.

– Det reflekterte jeg overhodet ikke.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten blir 13. november. Vis mer

Tybring-Gjedde var på dette tidspunktet statssekretær i Olje- og energidepartementet for Frp og ble fra januar 2019 beredskapsminister i regjeringen.

«Har du noen til å lekke saken», skrev Bertheussen på melding til Tybring-Gjedde.

Så ble det vist frem flere bilder av bilen som ble videresendt av Bertheussens telefon til Tybring-Gjedde.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde fotografert på vei inn i retten. Hun er selv fornærmet i saken fordi hun fikk et trusselbrev som ifølge tiltalen er sendt av Bertheussen. Morten Uglum

Bertheussen innrømmet etter hvert at bildene ble sendt til Rita Karlsen, som er leder for Human Rights Service og aktiv skribent på organisasjonens nettsted Rights.no.

– Det at du ber Ingvil om å lekke det, hadde du et ønske om å koble det til teateret?

– Nei, svarte Bertheussen kort.

I en pause sier statsadvokat Frederik Ranke at de mener at det var Tybring-Gjedde som videresendte bildene.

– Det var Bertheussen som satte det hele i gang, og Ingvil Smines Tybring-Gjedde som sendte bildene videre til pressen, sier Ranke.

Aftenposten har i rettspausen også snakket med Tybring-Gjedde om lekkasjene til pressen. Hun ønsker ikke å kommentere det som er kommet frem i retten.

Tipset selv journalister

Formo boret mer i Bertheussens direkte eller indirekte kontakt med mediene. Det ble vist til flere meldinger.

«Hvis du føler at det klør i fingrene må du gjerne fyre løs på media», skrev Bertheussen til en melding til Rita Karlsen som driver Rights.no.

– Det var mye tull og tøys på den gruppen, svarte Bertheussen som flere ganger måtte svare «husker ikke» på spørsmålene.

– Har du hatt kontakt med noen VG-journalister?

– Jeg tror jeg tipset dem om en ting, men jeg husker ikke hva det var. Nå har dere bedre oversikt på det enn det jeg har.

Statsadvokat Marit Formo spør spørsmålene i Oslo tingrett onsdag. Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Formo viste da til en annen Messenger-dialog med Rita Karlsen. Der skal hun ha sendt foto av en SMS-utveksling med en VG-journalist.

«Dette har du ikke hørt fra meg», slik innledet meldingen.

I en annen melding skriver Bertheussen til en navngitt person om han kan tipse VG om at Bertheussen har anmeldt Black Box Teater.

Formo viste til enda en melding der budskapet var «diskret» tips til VG.

– Hva var grunnen til at VG skulle tipses om anmeldelsen din?

– Det var da mange løgner om meg i mediene. Det var en anmodning jeg fikk fra mange, svarte Bertheussen.

– Hvorfor skulle offentligheten vite at de var anmeldt av deg?

– Det var for å legge trykk på at saken ikke ble henlagt.

I en annen melding ber ham anonymitet fra en VG-journalist før hun vil gi ham konkret informasjon om anmeldelsen.

Da aktor spurte om Bertheussen har hatt mer kontakt med VG-journalister i ettertid, så svarte 55-åringen igjen «husker ikke».

Nytt «kjærlighetsbrev» og full «fest» i Vækerøveien

Aktor spurte også om hun hadde brukt VGs løsning for å kunne tipse VG anonymt.

– Jeg vet ikke. Jeg husker ikke.

– Husker du at du hadde kontakt med Rita Karlsen den dagen?

– Det kan jeg ikke huske eksakt, men det er ikke usannsynlig. Vi hadde mye kontakt på den tiden.

Aktor Formo tok da opp en ny Messenger-dialog.

«Nytt «kjærlighetsbrev» og full «fest» i Vækerøveien», skrev Bertheussen til Karlsen 2. mars 2019.

Denne meldingen ble sendt samme dagen det kom et nytt trusselbrev og det ble funnet pulver i postakssen til paret. Hun fortalte også at bombegruppen var på tomten og jobbet på stedet.

Bertheussen fortalte Karlsen om pulver i postkassen. Da skrev Karlsen om hun skal skrive om det. Aktor lurte på hvorfor Bertheussen lekket informasjon om dette mens politiet jobbet på tomten.

– Det ville jo bli kjent uansett.

På spørsmål om hun tenkte at dette var i innledningsfasen i etterforskningen, svarte Bertheussen at hun ikke hadde tenkt på det.

Aktor Ranke spurte hvordan det kan henge sammen at hun tok filmingen av huset svært alvorlig, men ikke så alvorlig på hærverket og truslene som paret mottok.

– Jeg antok at det var ungdommer som sto bak, svarte Bertheussen.

Kontakt mellom ektefeller i Frp

Aktor spurte mer om Bertheussens kontakt med Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Ifølge Bertheussen fikk de to god kontakt omtrent samtidig som de omstridte teaterstykket Ways of seeing ble vist.

Bertheussen sendte klipp fra teaterstykket til Tybring-Gjedde på Messenger.

– Jeg er usikker på om det var Ingvil eller ekskona til Per Sandberg som inviterte meg i gruppen, forklarte Bertheussen.

Ekskona til Sandberg, altså Line Miriam Sandberg, var sammen med Rita Karlsen, Tybring-Gjedde og kona til en annen Frp-politiker var sammen med Bertheussen medlemmer i gruppen. Line Miriam Sandberg har vært statssekretær i to departementer.

Aktor vist i retten også et Facebook-innlegg av Oslo-biskop Kari Veiteberg. Der oppfordret biskopen sine følgere til å besøke teateret for å se på Ways of seeing mens striden sto på.

«Ytre høyre mener at slikt ikke bør få statsstøtte», skrev Veiteberg på Facebook.

Bertheussen sendte da et svar til Veiteberg. Der påpekte Bertheussen at hun var skuffet fordi biskopen hadde oppmuntret folk til å se på et teaterstykket der Bertheussen ble krenket. Veiteberg skrev i sitt svar at hun ønsket å møte Bertheussen ansikt til ansikt.

Det ble deretter mye kontakt med biskopen og den tiltalte. Bertheussen mente at biskopen med sine innlegg legitimerte at huset deres ble snikfilmet.

– Det var en del av dynamikken i gruppen at jeg sendte de, svarte Bertheussen da aktor spurte hvorfor hun hadde sendt meldingene.