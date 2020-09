Kvinnen i 70-åra fikk et illebefinnende under pensjonistturen. Det reddet Sør-Rogaland fra et omfattende koronautbrudd

Den over 75 år gamle Sandnes-kvinnen var på busstur med 39 andre pensjonister, da hun fikk et akutt illebefinnende og ble lagt inn på sykehus i Førde. Dette illebefinnendet har nå reddet Nord-Jæren fra et omfattende koronautbrudd.

12 minutter siden

(Stavanger Aftenblad): – Hun hadde ingen symptomer som tydet på korona da hun ble lagt inn, men ble testet som ren rutine. Mandag kveld fikk jeg telefon fra Helse Førde, som fortalte at testen var positiv, forteller kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til Aftenbladet.

Da hadde allerede kvinnens pårørende tatt kontakt med bussen og informert om den positive koronatesten. Det førte til at ingen gikk ut av bussen under ferjeturen fra Arsvågen til Mortavika, men kjørte rett til koronateltet ved Stavanger Forum.

