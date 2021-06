En koronapasient får behandling ved intensivavdelingen ved Rikshospitalet 18. mars. Før påske lød scenarioet for region Helse Sørøst på 1000 pasienter, hvor av 200 på intensiven, to uker etter påske. Slik gikk det ikke. To uker etter påske lå 173 koronapasienter, deriblant 37 på intensiven. Foto: Olav Olsen