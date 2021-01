I nord herjer ekstremværet Frank. Nå har skademeldingene begynt å komme inn.

Ferger og fly innstiller avganger, veier stenges, og Bardu kommune setter krisestab. – Hold dere hjemme til uværet har passert, sier politimesteren i Nordland.

Gjensidige har allerede fått inn skademeldinger i forbindelse med ekstremværet Frank, som på bildet treffer havna i Sandnessjøen. Foto: Therese Jægtvik / Helgelands Blad

21. jan. 2021 09:53 Sist oppdatert nå nettopp

Ekstremuværet Frank har inntatt Norland. Avblåste tak, stengte skoler og veier er noe av det som preger situasjonen i nord.

Det har i ettermiddag vært observert orkan på Nord-Helgeland. Der skal det være vindkast til opp mot 50 m/s, skriver Meteorologene på Twitter.

I tabellen for vindstyrke er orkan definert som 33-35 m/s. Vindkastene i nord er derfor veldig kraftige.

– Det forventes fortsatt øst og sørøstlig storm, til dels orkan, med ekstremt kraftige vindkast i Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms, skriver de videre.

Mannskaper bra brann- og redningsetaten i Namsos sikrer taket på et hus i Ramsvikskogen der takplater har løsnet i den sterke vinden. Foto: Namsos brannvesen

Flere kommuner i Nordland stenger eller vurderer å stenge skoler på grunn av ekstremværet Frank.

Samtidig begynner skademeldingene å komme inn til forsikringsselskapene.

Forsikringsselskapet Gjensidige har torsdag ettermiddag allerede mottatt rundt ti saker i forbindelse med ekstremværet. Skademeldingene gjelder for solide summer, og det vil raskt dreie seg om millionbeløp.

Forventer værre vær fra 16-tiden

I Nordland, der ekstremværet har startet, forbereder politiet og øvrige nødetater seg på uværet. De ber folk sikre løse gjenstander og holde seg hjemme. Det værste været er forventet fra 16-tiden.

– Torsdag og fredag er ikke tiden for å dra på fjellet eller ta en tur ut med båten. Hold dere hjemme til uværet har passert, sier politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, i en melding fra Statsforvalteren.

Ved Helgelandsbrua blir trafikantene advart om sterk vind. Foto: NTB / Statens Vegvesen

I farevarslet heter det at det vil være farlig å være utendørs.

– Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, står det i varselet.

Allerede før de kraftigste vindkastene hadde truffet Nordland, meldte politiet i Nordland om en vegg i et gammelt fjøs i Leirfjord som hadde blåst vekk.

Torsdag morgen blåste en lastebil av veien på E6 ved Vefsn i Nordland. På ettermiddagen veltet et vogntog i vinden i Aldersundet i Lurøy. Begge sjåførene slapp uskadet fra uhellet.

Bardu setter krisestab

I Bardu kommune har de satt krisestab før Frank viser krefter for alvor. Der frykter man blant annet bortfall av strøm og mobilnett.

Ved 11.30-tiden var det fortsatt en del timer igjen til de verste vindkastene var ventet.

– Det er friskt, men det er ikke ventet å ta seg opp før i ettermiddag.

Flere innstilte avganger

I formiddag sørget sterk vind for at flere fergesamband på Helgeland ble innstilt, blant annet Tjøtta-Forvik, Levang-Nesna, Horn-Andalsvåg og Vennesund-Holm.

I Bodø er det ingen avganger mellom Bodø og Væran, mens hurtigbåten mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad også er innstilt på grunn av værforholdene. Det samme gjelder fergen mellom Stangnes og Sørrollnes i Sør-Troms.

For bilistene er blant annet E6 over Saltfjellet midlertidig stengt. I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uværet.

Widerøe har kansellert flyavganger til Sandessjøen, Mosjøen og Mo i Rana på grunn av ekstremværet, melder VG.

Oslo brannvesen: - Se at vann ikke kommer inn

Brannvesenet i Oslo er forberedt på å ta i mot uværet Frank om det tar seg opp i ettermiddag.

- Nå som det er mye snø og is kan vannet ta noen interessante veier, sier Ola Fredrik Klakegg , vaktkommendør hos Brann- og redningsetaten i Oslo.

Han sier det er fare for oversvømmelse nå som det er tele i jorda. Da har ikke vannet noe sted å dra.

- Det er lurt å ta en ekstra runde rundt huset for å se at vannet ikke dreneres inn mot huset, men at det har en vei bort.

Fakta Navn til ekstremvær Meteorologisk institutt gir navn til ekstremvær i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang. Siste ekstremvær i Norge var Elsa i februar i fjor, med ekstrem høy vannstand i Agder, på deler av Vestlandet og Møre og Romsdal. I januar i fjor hadde vi ekstremværet Didrik som også omfattet ekstremt høy vannstand. Denne gang har ekstremværet altså fått navnet Frank. Vis mer

Mye snø i Sør-Norge

Et stormsenter over Nordsjøen torsdag gir også fronter inn mot Sør-Norge. Dette vil føre med seg mye og til dels tung snø, og i tillegg får også denne landsdelen sterk vind. I fjellet i Sør-Norge ventes det derfor snøfokk.

Nettselskapet Elvia opplyser at de har økt beredskapen for å kunne opprettholde strømleveransene.

Denne værtypen innebærer utfordringer for strømforsyningen, med risiko for trefall over linjer, skader på utstyr samt stor snø- og islast på linjene. Folk bes om å holde seg unna linjer som har blåst ned.

– Vi fraråder folk på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken. Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Torsdag ettermiddag og frem til fredag formiddag ventes det mye nedbør på Østlandet, i Agder og i Rogaland. I høyden kan det komme 40-50 cm snø, mens det ventes mye regn i lavlandet

Fjelloverganger stengt

Natt til torsdag påvirket været farbarheten på flere fjelloverganger i Sør-Norge.

Riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland var stengt, men det var kolonnekjøring på riksvei 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell, ifølge Vegtrafikksentralen vest.

I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uvær. Vegvesenet understreker at stengingen kan blir utvidet både før og etter den angitte tidspunktene hvis været tilsier det.