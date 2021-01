Ett minutts stillhet til minne om Benjamin Hermansen

Rådhusklokkene spilte The Beatles' «Yesterday», og på Holmlia ble 20-årsdagen for drapet på Benjamin Hermansen markert med ett minutts stillhet.

Tirsdag var det 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept av nynazister. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

13 minutter siden

Tirsdag var det 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo. To nynazister ble senere dømt til henholdsvis 17 og 18 års fengsel for å ha utført knivdrapet på 15-åringen like ved hjemmet hans på Åsbråten.

I samarbeid med flere lokale aktører arrangerer Benjamins minnefond en minnemarkering på Holmlia. Lokalmiljøet markerte dagen med ett minutts stillhet klokka 11.59 og digital fakkellenke.

Klokka 12 spilte klokkenist Laura-Marie Rueslåtten i Oslo rådhus «Yesterday». Hendelsen ble også markert med klokkene i Holmlia kirke på samme tidspunkt.

Senere på kvelden skal inviterte deltakere danne en fakkellenke fra Lusetjerndalen på Holmlia til minnestatuen som er reist ved åstedet for drapet.