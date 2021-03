De ble sendt på karantenehotell etter «unødvendige reiser». Nå reagerer de på forholdene.

De ble sendt rett på karantenehotell på Gardermoen etter «unødvendige» reiser til utlandet. Nå reagerer de på smittevernforholdene både på flyplassen og hotellet.

Sykepleier Anna Olufsen (41) har vært på karantenehotellet Clarion Hotel & Congress Oslo Airport siden søndag morgen. Foto: Olav Olsen

23. mars 2021 21:27 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen har frarådet folk å reise til utlandet, men mange drar likevel. De som velger å gjøre dette, skal som hovedregel i karantene på hotell når de kommer tilbake til Norge. Målet er at å redusere risikoen for at de tar med seg koronasmitte inn i landet.

Mandag treffer Aftenposten en rekke gjester på parkeringsplassen utenfor karantenehotellet Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.