Slik unngår du å lysforurense på hytta

Arve Henriksen, redaktør i Hyttemagasinet

27. mars 2021 19:11 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det er rådet fra Tor Mjøs, fagekspert i Norconsult. Konsulentselskapet har bred erfaring med både innendørs og utendørs belysning.

I 2019 ble det bygget bortimot 6500 nye hytter her til lands, brorparten av disse har innlagt strøm. Ferske tall fra SSB viser imidlertid at kun 23 prosent av disse ligger uten nære naboer. De fleste ligger i store hyttefelt. Det betyr ofte mye lys der det en gang i tiden var urørt natur og mørkt.

– Mange av disse store hyttefeltene er nesten som boligområder å regne. Generelt har hyttene fått en helt annen bruk enn tidligere. Hyttene er blitt større, de har en helt annen standard. Det gjenspeiler seg også i form av mer fasadelys. Mange bruker også utelys som rettes mot trær og busker for at de skal få et uteområde å se ut mot når de sitter inne, sier Mjøs.

Lamper som dette blir ikke anbefalt av lysdesignere, ettersom de kaster lys opp mot himmelen. Foto: Arve Henriksen

Han mener derfor hytteeiere bør tenke seg om når de installerer lys på hyttene sine, ikke minst utendørs.

– Mange har en tendens til å la lysene stå på selv når de ikke er på hyttene sine. Det burde vært slik at man i hvert fall må kunne skru av utelyset når man reiser fra hytta. I tillegg burde utelyset vært slått av mellom midnatt og morgen. Dette finnes det mye teknologi som kan styre, sier han.

Insekter dør

Konsekvensen er mange, og til dels alvorlige. En ting er at en opplyst fjellheim gjør det vanskelig å se stjernehimmelen. Verst er det for insektene.

– Internasjonalt er det mye fokus på hensynet til insektene. Vi vet at insekter tiltrekkes av lys, og ofte dør når de svermer rundt lyset. Det skjer enten ved at de kommer seg inn i lyskuppelen, eller at de rett og slett sliter seg ut. Lys gjør det derfor vanskelig for insektene å overleve, det gjelder spesielt nattsvermerne, sier Mjøs.

Selv under hytteforbudet i fjor vinter lå store hytteområder opplyste. Foto: Scanpix

Avisen The Guardian omtalte i fjor en ny studie utført ved Washington University i St. Louis i USA. Her hadde forskerne sett på 229 tidligere studier som har omtalt bruk av kunstig lys om natten og hvilke konsekvenser dette har for insektarter. Studien viser at rundt halvparten av de mange millioner insektarter som finnes er nattlige.

Det betyr at de blir påvirket av kunstig lys. Studien, som også er blitt omtalt av ABC Nyheter, viser at anslagsvis 100 milliarder insekter mister livet på tyske motorveier hver sommer fordi de tiltrekkes av bilenes frontlykter. Forskerne anslår også at rundt en tredjedel av de flyvende insektene som bruker natten på å sverme rundt et utelys dør av utmattelse innen morgenen kommer.

Bruk automatikk

Uten belysning på hytter hadde nordlyset kommet enda mer til sin rett. Foto: Julia Kuznetsova / iStockphoto

I en rapport fra 2014, som NRK har sitert, skriver forsker Arne Follestad ved Norsk institutt for naturforskning at lys også gjør at fugler endrer rutinene og synger blant annet mye tidligere på natten. Dette kan igjen føre til at hekkefasen endres, noe som gjør at de havner i utakt med byttedyr som ungene er avhengige av. Trær slipper ikke bladene og blir derfor mottager for snø. Dette fører til at grener knekker.

Tor Mjøs mener hyttefolket burde vært flinkere til å ta i bruk den automatikken som finnes på markedet.

– Mange har fotoceller, som slår på lyset automatisk når det blir mørkt og slår seg av igjen når det blir morgen. Dessverre blir disse stående på hele natten. Det er unødvendig, sier han.

Selv om en hytte ligger for seg selv, så lyser den opp ganske mye kun den ene hytta. Foto: Arve Henriksen

Følger solens gang

Et astronomisk ur kan derfor erstatte fotocellene. Disse er ofte billigere, og de tenner lyset etter solens gang.

– Det tenner på et fast tidspunkt, så forandrer lyset seg gjennom året, og så slukker det på en bestemt tid. Dette brukes etter hvert på mange gatelys og av idrettslag, sier han.

I tillegg finnes det pærer som har innebygde fotoceller og bevegelsessensorer.

– Slike tilstedeværelsesdetektorer er noe som kan brukes når man ikke må ha lyset stående på hele tiden, sier Mjøs.

Spesielt ille blir lysforurensningen i fjellet når det er vinter. Hvit snø reflekterer utelysene fra hyttene ekstra mye. Verst er det med fasadelys som peker oppover.

– Disse nye fasadelysene som peker både oppover og nedover er blitt veldig populære. Dessverre er de mye verre enn de som bare lyser nedover. De trekker til seg enda flere insekter. I noen land er det faktisk forbudt med lys som lyser oppover, sier Mjøs.

Han får støtte fra lysdesigner Linda Knoph. Når det kommer til utendørs belysning har lysdesignerne et godt råd.

– Ta det med ro. Sannsynligvis står hytta di ute i naturen, da er det ingen grunn til å skulle lyse opp naturen mer enn med naturlig lys. Hvis du har

betalt mye penger for å få en hytte alene i fjellheimen, trenger du ikke se den opplyste nabohytta, sier hun.

Anmodning

– Hva er den største feilen hyttefolket gjør når det kommer til belysning på hyttene?

– De overbelyser hyttene sine, spesielt utvendig. Folk lar lyset stå på selv om de ikke er der. Det er lysforurensning. Snart kan vi ikke se stjernehimmelen på fjellet og det opplever jeg som veldig trist, sier hun.

Knoph mener det er utrolig enkelt i dagens teknologiske samfunn å styre lyset slik at det er slått av når vi ikke trenger det. Det finnes tilstedeværelses- detektorer. Det finnes astro-ur som gjør slik at du kan sette tidspunkt når lyset skal slås på eller atter årstidene.

– Det er så rart for alle jeg møter sier at belysning er viktig, men veldig mange har et ubevisst forhold til hvor stor påvirkning lyset har på oss mennesker og naturen rundt oss. Så jeg ber herved alle med hytter slå av utelysene sine særlig når de ikke er til stede. Akk så enkelt, men likevel så vanskelig, sier hun.