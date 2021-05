De mellom 18 og 24 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å gi flere vaksiner til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. De anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, frem til alle over 18 år er vaksinert med første dose.