Regjeringen sender lovforslag om koronapass på høring og gjør flere lettelser

Regjeringen ønsker å bruke koronapass til å åpne opp mer. Men allerede onsdag gjorde de en rekke lettelser for «beskyttede» mennesker.

Erna Solberg og Bent Høie kom med flere nyheter på pressekonferansen onsdag. Foto: Gorm Kallestad, NTB

5. mai 2021 12:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi innfører nå en definisjon som er «beskyttet», sier Solberg på pressekonferansen.

Følgende grupper blir heretter definert som «beskyttet», og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

Personer som er fullvaksinert.

Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

De som er beskyttet vil ikke lenger bli frarådet å reise innenlands.

– Det betyr at beskyttede besteforeldre kan reise til barnebarn andre steder i landet uten at det er en unødvendig reise, sier Solberg.

Solberg fikk første vaksinedose 26. april. Dermed blir hun en del av de «beskyttede» på 17. mai. Foto: David Kringstad Grønvik/Forsvarets mediesenter

Vil ikke telle på besøksgrensen

– For det andre skal beskyttede mennesker ikke telle med i maksimalantallet for hvor mange du kan ha på besøk, fortsetter Solberg.

Det betyr at beskyttede personer ikke teller som én av personene i det nasjonale rådet på maksimalt fem besøk i hjemmet. De vil nå bli regnet som en del av husstanden.

– Med andre ord kan du ha fem uvaksinerte og to vaksinerte på besøk samtidig, forklarer Solberg.

Fakta Gjeldende råd for «beskyttede» mennesker I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.

Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.

Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.

Beskyttede personer kan behandles som husstandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede

Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind

Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede. Kilde: Regjeringen.no Vis mer

Foreløpig versjon av koronapass er klar – kan bli aktuelt for cruise og arrangementer

Solberg informerte også om koronapass på pressekonferansen. En foreløpig versjon er allerede klar. Den viser testresultat, og om du er vaksinert mot korona.

– Den første versjonen gir ikke et verifiserbart bevis. Den er derfor sårbar for at den kan jukses med. Derfor blir det ikke en utstrakt bruk av denne løsningen, sier Solberg.

Regjeringen har ikke en liste over hva de ønsker å bruke koronapasset til, men statsministeren skisserte likevel noen muligheter.

– Vi er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Regjeringen har imidlertid større ambisjoner for bruken. Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Det er mange spørsmål som må avklares før vi endelig konkluderer, sier Solberg.

Et koronapss kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise eller pakkereiser, sier Solberg. Foto: Torstein Bøe, NTB

Vil ha verifiserbart pass klart i juni

Det jobbes nå videre med en verifiserbar versjon, opplyser Solberg. Denne versjonen skal etter planen være ferdig tidlig i juni og skal være egnet til bruk innad i landet.

Den siste versjonen, som etter planen skal være klar i slutten av juni, skal være i tråd med alle EU-krav.

– Hvis Norge har et verifiserbart koronasertifikat på plass før EU, og det er andre land i EU som har tilsvarende sertifikat som vi stoler på, vil vi vurdere å åpne for bruk av slike sertifikat til reise til og fra EU før den felles europeiske ordningen er på plass, sier Solberg.

Dette betyr at vaksinerte nordmenn trolig kan reise til steder i Europa tidligere i juni.

Tatt i bruk i andre land

Flere andre land har tatt i bruk en eller annen form for koronapass.

Blant dem er Danmark. Da danskene natt til mandag innførte lettelser, var passet sentralt i enkelte av lettelsene.

Blant annet skal idretts- og kulturlivet åpnes for dem som kan fremvise koronapass.

I Danmark fungerer koronapasset som et bevis på at en person nylig har testet negativt, er vaksinert eller har hatt viruset.

Åpner opp for seriespill

Regjeringen gjør også lettelser for idretten. Fra og med onsdag er det lov for de to øverste divisjonene for både kvinner og menn å starte seriespill.

Åpningen for toppidretten omfatter også håndballen. Der åpnes det for et begrenset antall trenings- og seriekamper på øverste nivå for å avslutte 2020/2021-sesongen.

Treningskamper for lag i resten av seriene i toppidretten vil vurderes som en del av trinn to i gjenåpningsplanen. Oppstart av seriespill for disse vil være en del av trinn tre.