Død kvinne i Namsos kan ha blitt forgiftet

En kvinne som ble funnet død i Namsos, viser mulig forgiftning av etylenglykol, som blant annet finnes i spylervæske, viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

NTB

Nå nettopp

Kvinnen i 50-årene ble funnet død i en leilighet i Namsos lørdag 17. oktober.

«Foreløpig obduksjonsrapport viser mulig forgiftning av etylenglykol, som blant annet finnes i frost-, bremse- og spylervæske. Den avdødes samboer ligger på sykehus med mistanke om etylenforgiftning», opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag.

– Politiet jobber nå blant annet for å finne ut om de involverte har vært bevisst på at de har drukket en farlig væske eller ikke, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen.

– Selv om vi er tidlig i etterforskningen ønsker vi å advare befolkningen for å unngå at flere blir forgiftet. Å innta alkohol som ikke er kjøpt lovlig, eller annen væske som ikke er ment for å drikkes, kan være svært farlig. Det kan i verste fall gi betydelig skade eller et dødelig utfall, sier Juliussen.

Politiet opplyser også at det ikke var tegn til at det har vært utøvd vold på stedet der kvinnen ble funnet.