Søreide: Norge slutter seg til EUs Navalnyj-sanksjoner mot Russland

Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Russland. Disse kommer etter forgiftningen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Borgen, Ørn

15. okt. 2020 07:31 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Utenriksminister Ine Eriksen Søreide overfor NRK.

EU-landene har tidliglere besluttet å innføre sanksjoner mot seks russere som følge av forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Fakta Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist.

Bor i Moskva, er gift og har to barn. Han har oppholdt seg i Tyskland, der han har fått medisinsk behandling, etter at han trolig ble forgiftet i august.

Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene.

Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin.

I 2008 ekskludert fra det liberale partiet Jabloko, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.

Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013.

Har vært pågrepet og stilt for retten for underslag en rekke ganger. Dømt til betinget fengsel i juli 2013 og desember 2014. Han hevder selv at disse har vært politisk motivert.

Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent.

I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva.

Nominert til Sakharovprisen i 2019. (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia) Vis mer

Avgjørelsen ble tatt under et møte med EU-ambassadører i Brussel etter at EUs utenriksministre ble enige om å innføre nye sanksjoner mot Russland mandag.

– Det er objektivt klart at det har skjedd et brudd på konvensjonen om kjemiske våpen, et brudd som må få konsekvenser, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas før et møte mellom EUs utenriksministre.

De seks russerne vil bli nektet innreise til EU, samtidig som verdier de måtte ha plassert i unionen, vil bli holdt tilbake.

Planen er at sanksjonene skal tre i kraft innen få dager.

Saken oppdateres.

