FHI: - Uheldig om folk blir usikre på Astra Zeneca-vaksinens effekt

Spania er blant flere land som ikke vil gi Astra Zeneca-vaksinen til innbyggere over 55 år. Norge setter grensen ved 65 år. Sykepleierne er skeptiske.

Astra Zeneca-vaksinen har en beskyttelsesgrad på rundt 60 prosent, men gir god beskyttelse allerede etter første dose. Andre dose skal først settes etter ni til tolv uker. Foto: Frank Augstein / AP/NTB Scanpix

8. feb. 2021 09:55 Sist oppdatert nå nettopp

Flere land i Europa er forsiktige med Astra Zeneca-vaksinen. Fredag ble det kjent at Spania ikke vil gi denne til innbyggere over 55 år.

Amos Garcia Rojas, president for den spanske vaksinasjonsforeningen, mener det er enkelt å omgjøre denne beslutningen hvis det skulle vise seg at vaksinen har god effekt for dem over 55 i landene som vaksinerer eldre.

– Men hvis vi ser at den ikke er effektiv, hadde vi måttet starte prosessen på nytt. Det virker ikke som det mest fornuftige å gjøre under en pandemi. Vi må være forsiktige, sier han til den spanske avisen El País.

Natt til søndag kom den første leveransen av Astra Zeneca-vaksiner til Norge. De første dosene skal gis til helsearbeidere under 65 år i Norge. Norsk sykepleierforbund sier til NRK at de vil ha en ny vurdering.

– Vi ønsker at FHI gjør grundige vurderinger også av Astra Zeneca før den blir sendt ut til helsepersonell, særlig ut ifra de nye rapportene som sier at vaksinen ikke beskytter godt nok mot mild og moderat sykdom, og heller ikke nødvendigvis mot det å smitte fra en person til en annen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

FHI mener imidlertid ikke det er noen grunn til å bekymre seg over at helsepersonell nå får Astra Zeneca-vaksinen.

– Ikke med de opplysningene vi har til nå. Det er flere vaksiner ute. Alle er effektive, sier Geir Bukholm ved FHI til NRK.

Pfizers vaksine har vist seg å være over 90 prosent effektiv i å forebygge covid-19-sykdom etter to doser. Full beskyttelse oppnås en uke etter andre dose. Det er tre uker mellom hver dose, noe som vil si at du er fullt beskyttet en måned etter første stikk. Foto: Denis Balibouse / Reuters/NTB

Fakta AstraZeneca-vaksineringen Norge har bestilt 3,6 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen via EU.

Disse ser ut til å bli sterkt forsinket, men nå er de første dosene på plass. 21 600 doser ankom natt til søndag.

Disse vil bli gitt til helsepersonell under 65 år.

I februar ventes en samlet leveranse fra Astra Zeneca på i underkant av 200.000 doser, og i mars ca. 250 000 doser til Norge.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech.

160.076 personer er allerede vaksinert med første dose av koronavaksinene i Norge, viste FHIs statistikk fredag. 38.100 personer har fått dose to. Vis mer

Flere setter 55 år som grense

Vaksinen er godkjent av Det europeiske legemiddelverket (EMA) for alle aldersgrupper. Men fagmyndigheter i enkeltland har gjort egne vurderinger, fordi de mener det ikke er dokumentert at vaksinen bør gis til den eldre befolkningen:

Tyskland, Frankrike, Østerrike, Norge og Sverige vil gi vaksinen til voksne under 65 år.

Spania bestemte seg for å gi Astra Zeneca-vaksinen for personer mellom 18 og 55 år fredag. Italia anbefaler vaksinen bare til innbyggere opp til 55 år, belgiske helsemyndigheter fraråder også denne vaksinen til innbyggere eldre enn 55 år.

Sveits har valgt ikke å gi vaksinen foreløpig.

Søndag stoppet dessuten Sør-Afrika Astra Zeneca-vaksinering, etter det ble kjent at vaksinen ikke beskyttet mot mild eller moderat sykdom forårsaket av den mer smittsomme virusmutasjonen oppdaget i Sør-Afrika.

Astra Zeneca-vaksinen inneholder DNA som er pakket inn i ufarlige svekkede forkjølelsesvirus og inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. Dette setter i gang en immunrespons som gjør at kroppen lærer å forsvare seg mot senere infeksjon med ekte koronavirus. Foto: Frank Augstein / AP

– Uheldig om folk blir usikre på effekten

Aftenposten har spurt Folkehelseinstituttet (FHI) om Spanias strenge vurdering av aldersgrense for Astra Zeneca-vaksinering får noen konsekvenser for hvordan Norge ser på sin praksis.

– Kan folk mellom 55 og 65 år som får vaksinen føle seg trygge på at den virker?

– Vaksinen er godkjent av EMA og Legemiddelverket til bruk for de over 18 år. EMA har basert sin godkjenning på to studier. Den ene inkluderer personer opp til 55 år, den andre opp til 65 år. EMA har kommentert at det er begrenset med data for de over 55 år. Samtidig påpeker de at vaksinen gir god immunrespons, målt ved blodprøver, for dem som er eldre enn 55 år. De kliniske studiene har vist at vaksinen har god effekt, svarer smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Kan slike ulike vurderinger gjøre at folk i denne aldersgruppen blir usikre på om det er noe vits i å ta denne vaksinen?

– De kliniske studiene og måling av immunrespons viser at denne vaksinen har god effekt. Det ville være uheldig om folk blir usikre på denne vaksinens effekt.

– Vi kan ikke velge fra øverste hylle

Immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland (61), sier hun gjerne skulle hatt en av mRNA-vaksinene fra Pfizer/Biontech eller Moderna. Disse har vist svært gode resultater allerede.

– Jeg er veldig begeistret for de nye mRNA-vaksinene. Men det er ennå ikke nok vaksinedoser til at vi kan velge selv. Det er bedre med vaksine enn med ingen vaksine. Jeg sier ja til den jeg får tilbud om, når det er min tur, sier Spurkland.

Hun påpeker også at Astra Zeneca-vaksinen kom litt skjevt ut på grunn av regnefeil i tidlige forsøk.

– Man sitter fortsatt med endel spørsmål. Det gjør at Folkehelseinstituttet og andre ikke kan konkludere om den beskytter godt nok. Det er ikke nok data. De sier ikke at de ikke tror den kan virke for personer over 65, men det er ikke mange nok personer i studiene over 65 år til at de kan si noe om det ennå, forklarer Spurkland.

De godkjente mRNA-vaksinene har derimot hatt tilstrekkelig antall personer over 65 år i studiene til å konkludere.

– Jeg tror vi også vil få mer informasjon også om Astra Zeneca ganske snart.

Spurkland tror at grunnen til at Spania setter grensen ved 55 og Norge ved 65 år, handler om hvordan de bruker og tolker datagrunnlaget.

– I den delen av Astra Zeneca studien som hittil er offentliggjort, er det få personer over 55 år. Når FHI setter grensen ved 65 år, er det nok også fordi det er et knekkpunkt i folks immunforsvar ved 65 år, sier Spurkland.

Risikoen for alvorlig covid-19 sykdom - og behovet for beskyttelse - vil være aller størst for personer over 65 år.

Både Astra Zeneca, Moderna og Pfizers vaksiner baserer seg på samme protein - det såkalte spike eller «piggeproteinet». Man vil kunne blande vaksinene om man senere trenger en tilpasset «boost» mot nye virusmutasjoner, for eksempel. – Om man får en vaksine nå, er man ikke knyttet til den samme fremover, sier Anne Spurkland. Foto: Olivier Chassignole / AFP/NTB scanpix

Les også Vi trenger åpenhet om Astra Zeneca-vaksinen

Gir god effekt etter første dose

Rapportene om effekt har spriket for Astra Zeneca-vaksinen. Det europeiske legemiddelverket (EMA) tok i sin godkjenning utgangspunkt i at Astra Zeneca-vaksinen har en beskyttelsesgrad på rundt 60 prosent. Men studier fra Oxford har vist høyere grad av besyttelse, melder NTB

Moderna og Pfizers vaksiner har vist seg å være over 90 prosent effektive i å forebygge covid-19-sykdom etter to doser.

Det er ikke anledning til å velge vaksinetype selv i dag.