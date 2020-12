Mor til Maren Ueland vil møte mødrene til datterens drapsmenn

For to år siden ble Maren Ueland drept på brutalt vis av unge terrorister i Atlasfjellene. Nå vil moren, Irene Ueland, møte andre mødre i Marokko – også mødrene til datterens drapsmenn om det lar seg gjøre. Hun ønsker ikke å fordømme, men å forebygge mot terror.

På graven til Maren Ueland står ingen dato. Moren Irene Ueland vil heller minnes årene hun levde. Jarle Aasland

(Aftenbladet): På gravsteinen til Maren Ueland ved Time kyrkje står ingen dato – bare signaturen hennes og årene hun levde 1990–2018.

– Det som skjedde akkurat den dagen er så grusomt at vi ikke vil ha den datoen på graven. Maren fikk lov å være her på jorden i de årene, og det er det viktigste. Som mor synes jeg at det er så fælt at jeg ikke ønsker å minnes akkurat den dagen, sier mor Irene Ueland til Stavanger Aftenblad.