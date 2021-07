Åpen kirke etter lynnedslag: – Det var mange som kjente dem

Søstrene Benedicte og Victoria Myrset på 18 og 12 år fra Oslo omkom etter at de ble truffet av et lynnedslag på Melshornet i Hareid søndag ettermiddag.

Ris kirke mandag kveld. Flere familier og ungdommer er samlet her for å tenne lys. Foto: Marianne Stensland

5. juli 2021 11:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi fikk først vite om dette i ettermiddag. De reaksjonene vi har fått var fra noen av jentenes venner, som lurte på om vi kunne ha åpen kirke, sier Jan-Erik Heffermehl til Aftenposten.

Han er sogneprest i Ris menighet, som mandag kveld arrangerer åpen kirke. De som ønsker, kan møtes her og tenne lys.

Jan-Erik Heffermehl, sogneprest i Ris kirke. Foto: Marianne Stensland

– Det var mange som kjente dem

Da Aftenposten var utenfor kirken 18-tiden, var det flere ungdommer og familier som ankom. Ungdommene samlet seg først utenfor kirken. De sto tett sammen og var tydelig preget av ulykken.

Sognepresten sier at representanter fra menigheten, skolene og bydelen, samt helsesykepleier er til stede i kirken og tilgjengelige for samtaler.

– Dette var to jenter som jeg har forstått var veldig aktive på veldig mange måter, både i idrettsmiljøet og andre steder. Så det er klart at dette har store forgreninger. Det var mange som kjente dem, sier Heffermehl.

Han forteller at ulykken er tøff for lokalsamfunnet.

– Det er på mange måter uforståelig og uforklarlig. Nå må vi løfte hverandre her i nærmiljøet. Nå vil det være åpent utover kvelden her, så folk kan komme og gå som de selv vil, sier han.

Lynnedslaget skjedde på fjellet Melshornet i Hareid kommune søndag. Foto: Ole-Ottar K. Høgstavoll, Vikebladet Vestposten / NTB

Svært sjeldent

De to søstrene var bosatt i Holmenkollen vest i Oslo. De var på ferie i Hareid da ulykken skjedde.

Lynekspert og professor ved NTNU, Hans Kristian Høidalen sier til Aftenposten at han aldri har hørt om at to personer er blitt drept samtidig av lynet i Norge.

At folk blir drept av lynet i Norge er veldig sjeldent, sier han til Aftenposten.

– Det er så sjelden at man kan ha telling på alle sammen, sier han.

I perioden 2000 til 2017 ble fire personer drept av lynet her i landet, ifølge forskning.no.

Tredje søster hardt skadet

Møre og Romsdal politidistrikt bekreftet navnene på de omkomne i en pressemelding mandag formiddag. Nødetatene fikk melding like etter klokken 17 søndag.

Navnene er frigitt i samråd med de pårørende.

De to søstrene var døde da redningsmannskapene fant dem. Det var tre søstre i turfølget som ble truffet av lynnedslaget.

Den tredje ble hardt skadet, og hun var mandag innlagt på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Fjellet Melshorn rager 668 meter over havet, og det er et populært turmål.

Det var skiftende vær i Møre og Romsdal søndag, og flere redningsaksjoner ble satt i gang i forbindelse med lyn og torden.

– En dyp tragedie

Rektor Bente Strande ved Svendstuen skole kjenner jentenes familie godt og sier at alle tre jentene har vært elever ved skolen. Den yngste hadde akkurat avsluttet syvende klasse.

– Vi er i dyp sorg, sier Strande til Aftenposten.

Rektoren på Ullern Videregående, Torill Røeggen, bekrefter at den eldste søsteren gikk på skolen deres.

– Det er en fryktelig trist dag, sier Røeggen til Aftenposten.

– Vi åpner i morgen med helsesykepleier på plass slik at elever kan møte på skolen for å være sammen.

Røeggen forteller at de vil ha den ordentlige minnemarkeringen når skolen åpner igjen.

Både Hareid og jentenes hjemsted i Oslo er hardt rammet av tragedien. Sognepresten i Ris menighet i Oslo har vært i kontakt med sin kollega i Hareid.

– Dette er en stor tragedie som rammer en familie så hardt. Det er noe jeg tror vi alle føler oss berørt av, sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen til VG.

Den tredje søsteren ble hentet ut av redningshelikopteret. Foto: Ole-Ottar K. Høgstavoll, Vikebladet Vestposten

«Dette er en fryktelig tragedie som har rammet en familie, og våre tanker går først og fremst til nærmeste familie og alle de unge som er berørt»

Det skriver Edith Aars, avdelingsdirektør for avdeling oppvekst i bydel Vestre Aker.

Hun skriver videre at representanter fra skolehelse og bydelens psykososiale kriseteam vil være til stede i Ris kirke klokken 18 i dag.

Alle de tre søstrene har tidligere vært svært aktive i idrettslaget Heming.

I en uttalelse skriver Heming IL at det er med sorg de har mottatt melding om den tragiske ulykken, og at deres tanker og medfølelse går til de etterlatte.

– Rystende

– Det er rystende at noe sånt skulle skje. I vår del av verden har vi den luksusen at vi kan forvente at tilværelsen skal være trygg. Denne hendelsen, i likhet med jordraset på Gjerdrum, rokker ved denne forestillingen, sier sogneprest i Hareid sokn, Lars Hartig-Tangedal.

Han beskriver en bygd preget av den tragiske hendelsen.

– Her er det veldig mange tråder på kryss og tvers i den veven et lokalsamfunn er. Det vil alltid være mennesker som har relasjoner. Alle kan relatere til det å miste noen. Å miste barn, søsken og klassekamerater er noe vi alle kan relatere til, selv om vi ikke står i det selv.

Sognepresten er opptatt av at spesielt barn og unge nå kan bli usikre:

– Hverdagen, naturen og det som til vanlig oppleves så trygt, får et element av utrygghet over seg etter en slik tragisk hendelse. Det er viktig at de voksne tar praten med barna og forklarer dem hvor uvanlig dette er.