Dette intervjuet ble publisert første gang 14. oktober 2009 i Aftenpostens lokalutgave Osloby.

Gratulasjonsbukettene har ikke rukket å visne i vasene på det digre kontoret. Så fersk er Kristin Lund som generalmajor og generalinspektør for Heimevernet. Under portrettet av kong Harald og et gevær fra 1903 i glass og ramme er landets første kvinnelige general i Hæren i ferd med å gjøre seg kjent på sin nye arbeidsplass.

Her er uniform arbeidsantrekk, og det synes Kristin Lund er helt flott.

- Det er deilig å slippe å tenke på hva jeg skal ha på meg i dag. Må bare sørge for å ha nok rene skjorter og strømper, så har jeg uniformer til forskjellige anledninger, sier Lund, som også trives godt når hun på fritiden drar på seg skinndressen og kjører Harley.

- Men nå skal jeg prøve å sykle til og fra jobben. Blir fin trim å tråkke oppover forbi Sjømannsskolen.

Hun vokste opp på Bekkelaget og flyttet tilbake til barndomstraktene for et par år siden etter å ha bodd mange steder i landet og utlandet gjennom jobben i Forsvaret.

- Bekkelaget er et fint sted å bo. Bra kommunikasjon, sentralt og med kort vei til skog og mark.

Drev med sprangridning

Som barn og ungdom drev hun med sprangridning og dressurridning på EKT rideskole på Ekeberg. Sammen med venninnegjengen i syklubben fra barneskoledagene har hun nettopp vært på fjellrittet på Beitostølen.

- Vi har syklubb, men har aldri sydd et sting. Alle er også ridevenninner. Vi har holdt sammen i over 40 år, og fem av syv bor på Bekkelaget.

- Fortsatt er det mange av venninnene mine som rir, men det passer dårlig med min jobb å ri om morgenen.

Oppveksten i hus med stor hage i Grottenveien bød på gode muligheter til å utfolde seg for en aktiv jente med flere storebrødre.

Flittig bruker av naturstier og løyper

- Utrolig at foreldrene våre lot oss holde på. Vi lekte i den bratte skråningen i skogen, klatret i fjellskrenter og trær, og på vinterstid skled vi ned hele Bekkelagsbakken.

Om det ikke går like røft for seg som i yngre år, er hun flittig bruker av naturstier og løyper i nærmiljøet.

- I vinter hadde jeg brudd i en skulder, og da var det ypperlig å gå noen runder på ski på Ekebergsletta på flat mark. Mellom Grottenveien og Bekkelagsterrassen går Kjærlighetsstien, og det er synd at ikke rekkverket på den bratte stien er vedlikeholdt.

Det er hyggelig å være tilbake på Bekkelaget. Et flott område, selv om det har vært en veldig fortetning siden jeg var barn, sier Kristin Lund.