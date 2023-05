Seks personer tiltalt i en av Norges største narkotikasaker: – Brygger opp til full krig i retten

I lang tid skal de ha fraktet store mengder narkotika til Norge – helt under politiets radar. Bakmannen er fortsatt på rømmen i Marokko, mener politiet.

Seks personer er tiltalt for å ha innført, fraktet og oppbevart enorme mengder narkotika på Østlandet.

25.05.2023 15:54

Saken er en av de største narkotikasakene i Norge noensinne. Fem menn og en kvinne er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen mafiaparagrafenMafiaparagrafen er straffelovens paragraf 79c. Den gjør det mulig å gi lengre straff til deltakere i organiserte kriminalle grupper. Den som blir dømt etter mafiaparagrafen kan få opp til seks år ekstra i fengsel, i tillegg til straffen for lovbruddet i seg selv.. Flere av dem risikerer 21 år i fengsel.

Alle de tiltalte er voksne menn i 40- eller 30-årene, med unntak av kvinnen, som er i midten av 20-årene. Gruppen skal ha smuglet flere ulike typer narkotika over grensen fra Sverige.

En av hovedmennene skal ha organisert smuglingen og oppbevaringen av blant annet:

743,5 kg cannabis.

330,5 kg amfetamin.

78,4 kg kokain og 30 kg heroin.

Det skal ha skjedd på under et år, i perioden 8. mai 2020 til 4. februar 2021.

De tiltalte skal ha fraktet store mengder kokain inn til Norge.

En annen av de tiltalte mennene skal ha tatt imot og oppbevart over 90 kg kokain og mer enn seks tonn cannabis over en periode på nesten to år.

Politiet mener flere av de tiltalte skal ha brukt den krypterte telefonen Sky ECC Sky ECC Sky ECC er en såkalt kryptotelefon med ende-til-ende kryptering. Dette betyr at det i teorien kun er den som sender og mottar en melding som skal kunne lese den.til å snakke med hverandre. Denne typen telefoner er nesten utelukkende blitt brukt av kriminelle, ifølge Kripos og Europol.

Tiltalen bygger på meldinger fra Sky ECC. Rettssaken kommer til å dreie seg mye om hvor gode disse bevisene egentlig er, varsler forsvarerne.

En av de største narkotikasakene i norsk historie

Aktor i saken, statsadvokat Marit Formo, forteller at dette er en av de mest omfattende og største narkotikasakene i norsk historie. Og er en del av Kripos mangeårige operasjon Hubris operasjon HubrisVåren 2018 startet Kripos Operasjon Hubris, Norgeshistoriens største etterforskning av store leverandører av narkotika. (se fakta).

Flere av de tiltalte er godt kjent for politiet fra før og er dømt en rekke ganger.

Marit Formo Statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet

Flere av de tiltalte sitter fortsatt i varetekt, etter at de ble pågrepet våren 2022. Saken skal opp i Oslo tingrett til høsten.

– Flere av forsvarerne varsler kamp om bevisene i saken, hva tenker du om det?

– Det har vært flere prosesser for norske domstoler som handler om å avskjære bevis, blant annet meldinger fra Sky ECC. Vi legger til grunn Høyesteretts avgjørelse fra januar, som slår fast at de kan brukes som bevis, svarer Formo.

Fakta Operasjon Hubris Våren 2018 startet Kripos Operasjon Hubris (Op Hubris), Norgeshistoriens største etterforskning av store leverandører av narkotika. Så langt har Op Hubris resultert i 257 fengselsår i tingretten. Det er 84 siktede personer som følge av operasjonen. Det er blitt gjort fysiske beslag av 4,4 tonn cannabis, 355 kg amfetamin, 82,5 kg kokain, 77 kg MDMA og 25 kg heroin. Beslagene har en antatt gateverdi på i overkant av en halv mrd. kroner. Flere av beslagene kobles til gjengmiljøene i Oslo og andre kriminelle nettverk i Norge. Kilde: Kripos Vis mer

Bakmann på flukt

Selv om seks personer nå er tiltalt, så er ikke hele nettverket tatt av politiet.

– Det er flere sentrale aktører som oppholder seg i Marokko, sier Formo.

En norskmarokkaner i slutten av 20-årene er pekt ut som organisator og bakmann.

Han ble i 2017 dømt til å sone fem år og seks måneder i fengsel i en større narkotikasak. Etter dommen falt, rømte han fra Norge. Kripos mener han i dag oppholder seg i Marokko. Han har likevel figurert i flere store narkotikasaker de siste årene.

Fra Marokko skal han ha bidratt til å organisere innførsler av store mengder narkotika til Norge. Han er siktet i saken med de seks tiltalte.

– Han er marokkansk statsborger og de utleverer ikke egne borgere. Men han er ikke den eneste som oppholder seg i Marokko som de involverte har hatt kontakt med, sier Formo.

Stoffet skal være fraktet til Norge gjennom flere land.

– Det brygger opp til full krig i retten

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer en av de tiltale mennene. Hans klient nekter straffskyld. Bratlien mener bevisene i saken hverken er lovlige eller troverdige.

– Det er fordi bevisene mot ham er utelukkende meldinger fra Sky ECC, som er presentert i et regneark. Vi har ikke fått se originalbeviset eller beviskjeden beviskjedenBeviskjeden er en logg som viser hvor beviset ble funnet og hvordan det har vært håndtert og behandlet, før det blir lagt frem i retten.. Den type bevis inviterer til planting, manipulasjon og redigering, sier Bratlien.

Han sier at denne typen bevis ikke kan aksepteres, fordi det ikke kan etterprøves.

– Hvis dette godtas åpnes det opp for en ny og skremmende virkelighet uten rettssikkerhet. Det kan vi ikke godta. Det brygger opp til full krig i retten.

Han får støtte av Marius Dietrichson, som forsvarer en av de andre tiltalte. Hans klient nekter straffskyld.

– Denne saken hviler på meldinger norsk politi har fått fra fransk politi, etter at en telefonoperatør med base i Frankrike ble hacket. Og som en følge av det ble telefonbrukere, mange av dem ukjent for politiet, avlyttet over hele verden, sier han.

Han mener derfor at meldingene ikke kan brukes som bevis. Han sier det minner om masseovervåking.

– Vi har ikke fått innsyn i beviskjeden. Det strider mot helt grunnleggende rettsstatsprinsipper å føre bevisene, sier Dietrichson.

En av de tiltalte har ikke tatt stilling til tiltalen, sier mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland.

En ønsker ikke å kommentere tiltalen, sier mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen.

Den tiltalte kvinnen erkjenner delvis straffskyld, sier hennes forsvarer, advokat Morten Furuholmen.

Aftenposten har torsdag ikke klart å komme i kontakt med den siste tiltaltes forsvarer, advokat Øivind Sterri.

En syvende person er så langt siktet for hvitvasking av mer enn 12 millioner kroner. Det er så langt ikke tatt ut tiltale mot mannen.