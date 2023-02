Ny nordisk luftkommando kan bli virkelighet – med amerikansk drahjelp

Russlands krigføring har gitt tettere nordisk flysamarbeid. Sjefen for Luftforsvaret vil samle USA, Canada og Norden i ny luftkommando.

To norske F-35-kampfly på Keflavik flyplass under patruljering av Islands luftrom i Nato-regi.

21.02.2023 23:06

Sverige og Finland har tyvstartet på veien til tett integrasjon med Nato – i hvert fall i luften.

Ved hjelp av Luftforsvaret i Norge er de to Nato-søkerne alt langt på vei med å samkjøre rutiner for planlegging, operasjoner og ledelse. De tre landenes kommandosentraler for luftoperasjoner kobles sammen digitalt. Kampfly har allerede trent sammen og fløyet mellom hverandres baser i lang tid.

Én fot på innsiden

Dette betyr at svensker og finner har en kortere vei å gå om de to landene blir med i Nato.

Generalmajor Rolf Folland er sjefen for det norske Luftforsvaret. Han mener det naturlige neste skrittet er et felles nordisk senter for luftoperasjoner.

– Tanken er mottatt positivt av mine kolleger i Sverige og Finland, sier han.

Nær 250 moderne kampfly må samordnes og koordineres. Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, vil ha et felles nordisk luftoperasjonssenter der også USA og Canada deltar.

– Hva sier andre Nato-land?

– Mine kolleger er orientert, og temaet er godt kjent i alliansen. Det er åpenbart interesse for et regionalt initiativ for en felles luftkommando på Natos nordflanke. Vi kjenner forholdene i nord godt, vi har mye å lære av hverandre, og med til sammen nesten 250 moderne kampfly blir dette stor kampkraft som må samordnes og koordineres.

– Hva mener USA?

– Fra amerikansk og canadisk hold er det stor interesse for å se om dette kan bli et arktisk operasjonssenter – hvor de selv deltar. Og dette synes jeg er veien å gå.

Nato-kommando?

Det siste operative Nato-hovedkvarteret i Norge ble nedlagt i 2008. Det var Combined Air Operation Centre (CAOC) på Reitan, øst for Bodø.

Og en slik arktisk kommando blir ikke det samme som et Nato-hovedkvarter. Det til tross for at den kan bli til stor nytte for Norge gjennom overvåking av de enorme havområdene i nord.

– Det er ikke et luftoperasjonssenter i Nato-regi. Det er heller ikke en egen Nato-kommando. Et felles nordisk luftoperasjonssenter vil være en samordning av luftmakt på nordflanken. Det kan eventuelt etter hvert erstatte de nasjonale sentrene, følge alliansens prosedyrer og være til støtte for Natos luftkommando i fred, krise og krig, tror generalmajoren.

– Spørsmålet som vil komme, er lokalisering, særlig hvis vi skal ha et arktisk operasjonssenter, sier Folland.

Og han har ingenting imot det blir lagt til Norge.

I Forsvarets fjellanlegg på Reitan ligger i dag det nasjonale luftoperasjonssenteret (NAOC). Det gjør også Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Stort potensial

– Samarbeid om luftforsvar utgjør potensialet innenfor nordisk militær integrasjon.

Det mener seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Nå handler det ikke lenger bare om nordisk forsvarssamarbeid, men også om integrering. Det er ett skritt lenger og fører med seg at man blir avhengig av hverandre, sa Friis til High North News i desember.

Dag Henriksen er forskningsleder ved Luftkrigsskolen. Han mener også at «noe av det mest spennende operative potensialet knytter seg til luftmilitært samarbeid».

– Et felles nordisk luftmilitært hovedkvarter kan planlegge, koordinere og lede luftoperasjoner. Det kan dermed, over tid, etablere en organisasjon, en kultur og et militærstrategisk utsyn som favner hele operasjonsområdet de fem nordiske nasjonene utgjør, skrev Henriksen i Aftenposten i fjor høst.