Ubåtene får konkurranse i Polhavet. Hemmeligheter skal avsløres.

Over isen herjer isbjørnene i den bekmørke polarnatten. Under isen har vært hvalenes og ubåtenes ensomme lekegrind.

Forskningsskipet «Kronprins Haakon» brøyter seg frem gjennom isen i Polavet for å senke ned to flytende forskningsstasjoner.

24 minutter siden

Nå skal hemmelighetene avsløres. To tau med mange duppeditter skal måle alt fra hvalsang og alger til isens knaking.

For hva skjer under isen i Polhavet midt på vinteren? Når isen er tykk og mørketiden ligger som et kaldt teppe.