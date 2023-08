Drapssiktede i Haugesund erkjenner drap: – Uklart for ham når det skjedde

Mannen i 40-årene som er siktet etter at en mann ble funnet død i en bolig i Haugesund for to uker siden, erkjente drapet i avhør mandag kveld.

Publisert: 29.08.2023 16:02

– Han ble avhørt igjen i går kveld, og det var da han erkjente de faktiske forhold, sier politiadvokat Cathrine Monsen i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Siktede har ikke tatt stilling til straffskyld. Mannen, som er i slutten av 40-årene, har før han erkjente drapet nektet straffskyld og stilt seg uforstående til siktelsen.

Den avdøde mannen i 60-årene var bosatt i Haugesund og bodde i en leilighet sammen med siktede. Han ble funnet i forbindelse med at han hadde blitt meldt savnet en stund tidligere.

Har gått inn på motivet

16. august ble den siktede varetektsfengslet i fire uker. Han har sittet de to første ukene i isolasjon.

Hans forsvarer, advokat Ørjan Eskeland, bekrefter overfor NTB klienten endret forklaring mandag kveld.

– Det var et planlagt avhør der han skulle lese gjennom tidligere avhør og svare på nye spørsmål. Med nye spørsmål fra politiet, valgte han også å gi en ny forklaring, sier Eskeland.

Han sier at det er for tidlig å gå inn på hvorfor mannen i 40-årene endret forklaringen sin.

– Han har gått inn på motivet og har forklart seg om hvordan drapet skjedde, men jeg ønsker ikke å gjengi det, sier Eskeland.

– Uklart når det skjedde

Advokaten sier at avdøde leide et rom i leiligheten til den nå drapssiktede mannen.

Det er foreløpig ikke klart nøyaktig når drapet skjedde.

– Det er litt uklart når det skjedde også fra min klients side. Politiet må få etterforske ferdig før vi kan gå inn på det, sier Eskeland.

Fortsetter med vitneavhør

Politiet fortsetter etterforskningen av saken.

– Vi fortsetter med blant annet vitneavhør, sier Monsen.

Politiet skriver i pressemeldingen tirsdag at de ikke har mottatt endelig obduksjonsrapport, og at de ikke har ytterligere opplysninger i saken.