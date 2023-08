Nesten 2000 skader etter flom og styrtregn i Oslo og Viken

Gjensidige, If og Tryg har fått inn over omtrent 1950 skademeldinger etter styrtregnet og flommene i Oslo og Viken de siste dagene.

På denne eiendommen på Prinsdal i Oslo dukket det plutselig opp en ny foss. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 16:24

Store deler av skadene har skjedd i Oslo, og det er stort sett snakk om skader på private hjem. Nordre Follo, Indre Østfold, Bærum og Drammen har også blitt rammet.

Gjensidige opplyser i en pressemelding at de har fått inn rundt 830 skademeldinger, mens If ved 9-tiden tirsdag hadde mottatt omtrent 750 skademeldinger.

– Den typiske skaden er kjellere som har fått vann inn. Det som er leit, er at en del av disse kjellerne er fylt med vann for andre gang på noen få uker, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Flere boliger i Hokksund ble stående i vannet da Drammenselva gikk over sine bredder. Vis mer

Clementz forteller at det er for tidlig å anslå verdien på skadene. Heller ikke Norsk Naturskadepool har samletall på dette så langt, opplyser de overfor Aftenposten.

Tryg Forsikring har ved 12-tiden tirsdag mottatt 354 skademeldinger etter styrtregnet i helgen. 225 av disse er bygningsskader, mens 65 av dem er innboskader. Resten er skader på næringsbygg og biler.

Det store antallet skademeldinger kommer bare to uker etter at ekstremværet Hans rammet Østlandet med voldsomme nedbørsmengder, flom og ras.

Så langt er det registrert over 9000 skademeldinger. Som Aftenposten tidligere har omtalt, vil Hans trolig bli dyrere enn storflommen i 1995.