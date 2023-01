Politiet: Jentene som ble funnet døde i Spydeberg, var tvillingsøstre

SPYDEBERG (Aftenposten): De omkomne er tvillingsøstre på 16 år. En mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap. – Han erkjenner ikke straffskyld og er svært preget, sier mannens forsvarer.

Politiet jobbet søndag på adressen der to jenter i tenårene ble funnet døde. Det ble båret ut beslag fra boligen.

08.01.2023 09:47 Oppdatert 08.01.2023 20:33

Natt til søndag rykket politiet med ambulanse og lege etter å ha mottatt et nødanrop fra en privat adresse i Spydeberg.

To livløse jenter i tenåringsalderen ble funnet på adressen. Hjerte- og lungeredning ble iverksatt, men livene sto ikke til å redde. Ifølge politiet er dødsårsaken trolig en overdose.

De omkomne er tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen fra Indre Østfold. De var 16 år gamle.

Det opplyser politiet i en pressemelding søndag kveld.

Pårørende er varslet.

Mann siktet for uaktsomt drap

En mann i 20-årene ble pågrepet på adressen søndag. Han ble først siktet for ikke å ha skaffet jentene helsehjelp.

Søndag kveld ble siktelsen endret til uaktsomt drap. Politiet begrunner dette med hva som har kommet frem i avhør og de tekniske undersøkelsene.

– Han erkjenner ikke straffskyld og er svært preget, sier mannens forsvarer Knut Ditlev-Simonsen til Aftenposten i en SMS.

De to jentene ble funnet døde i bopelen til den siktede mannen i 20-årene. Det skal ikke ha vært en tidligere relasjon mellom søstrene og den siktede, sier politiet.

Ber folk ta kontakt

– Hvorfor var de to jentene hos siktede?

– Vi har dannet oss et bilde og fått noe informasjon om hva jentene gjorde der. Noe nærmere redegjørelse er det for tidlig å gå ut med, svarer politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med personer som kan ha sett jentene på strekningen Oslo - Ski - Askim fredag eller lørdag.

– Vi prøver å danne oss et bilde av deres bevegelser og finne ut hvor lenge de har vært i leiligheten, sier politiinspektøren til Aftenposten.

Tips kan sendes her.

Politiet vil gjøre seg opp en formening om den siktede mannen skal fremstilles for varetekt. Et eventuelt fengslingsmøte vil i så fall skje mandag.

Ung mann pågrepet: Skal ha solgt narkotika til jentene

Søndag har politiet også pågrepet en annen ung mann, som er mistenkt for å ha solgt narkotika til jentene.

– Så får vi undersøke nærmere hva slags rolle han har, sier Reinholdt-Østbye.

Hva slags narkotisk stoff jentene skal ha tatt, er fortsatt ikke kjent.

– Vi jobber med å avklare hva slags type og hvor store mengder det har vært snakk om, sier politiinspektøren.

Inger Marie Støen er bistandsadvokat for de pårørende.

– Dette er en forferdelig sak, som det er veldig vanskelig for noen å sette seg inn i. De har det tungt og vanskelig og trenger ro fremover nå, sier hun til VG.

Under barnevernets daglige omsorg

En tredje jente ble kjørt til sykehus for behandling etter inntak av et narkotisk stoff.

Hun ble avhørt av politiet søndag, opplyser Reinholdt-Østbye. Hun har status som vitne i saken og beskrives som sentral i den videre etterforskningen.

Krimtekniker på stedet.

Alle de tre jentene er under 18 år. Aftenposten omtalte søndag at de to avdøde var under barnevernets daglige omsorg.

Bufetat bekreftet søndag kveld at jentene var under ulike barneverntiltak, men at barnevernet ikke hadde overtatt omsorgen i juridisk forstand.

Kriseteam kobles inn

Kriseteamet i Indre Østfold er koblet inn i saken og var søndag samlet.

Ordføreren i Indre Østfold, Svend Saxe Frøshaug, jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Familiene vil bli ivaretatt, lover han.

Svend Saxe Frøshaug er ordfører i Indre Østfold kommune. Her fra en annen anledning i 2020.

Spydeberg menighet har åpnet kirken i bygda for alle fra klokken 14 søndag.

Ifølge ordføreren kan det også bli aktuelt å åpne et sted der ungdom kan samles i løpet av søndagen. Ungdomsmiljøet i Spydeberg kan være hardt rammet, ifølge ordføreren.

Kommuneoverlege Jan Børre Johansen ble orientert om dødsfallene søndag morgen. Ifølge han er overdosedødsfall som dette svært uvanlig.

– Jeg har aldri vært borte i slike saker med så unge mennesker, sier han.