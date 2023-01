To tenåringsjenter funnet døde i Spydeberg

To jenter ble natt til søndag funnet døde i Spydeberg kommune i Østfold. Politiet mistenker at de to har dødd av en overdose.

08.01.2023 09:47

Øst Politidistrikt mottok et nødanrop fra en privat adresse, og rykket ut med ambulanse og lege. På adressen fant de to livløse jenter i tenårene. Hjerte- og lungeredning ble iverksatt, men livene sto ikke til å redde.

En mann i 20-årene som var på samme adresse er pågrepet og foreløpig siktet for ikke å ha skaffet jentene helsehjelp.

En tredje jente på samme adresse ble kjørt til sykehus for behandling, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.