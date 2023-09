Russland: Ukrainsk missil traff Svartehavsflåtens hovedkvarter på Krym

Minst én ukrainsk missil har truffet den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter i Sevastopol.

Missilangrepet 13. september rammet den russiske svartehavsflåtens tørrdokk i Sevastopol, og satte den ut av spill. Svartehavsflåtens hovedkvarter, som er rammet denne gangen, ligger ikke langt unna. Vis mer

Publisert: 22.09.2023

Det bekrefter den lokale russiske guvernøren Mikhail Razvozjajev på Telegram, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha ført til brann i hovedkvarteret som ligger inne i byen Sevastopol.

Ifølge guvernøren er det sjanse for flere angrep og han ber lokalbefolkningen til å unngå sentrum av byen. Brannvesenet skal være på stedet.

– Betydningsfullt angrep

Oberstløytnant ved Krigsskolen Palle Ydstebø sier det ukrainske angrepet er betydningsfullt.

– Det konstaterer at russerne ikke er trygge noe sted på ukrainsk territorium. Alt kan rammes.

Ydstebø sier angrepet trolig er gjennomført med langdistansemissiler av typen Storm Shadow/Scalp. Denne fransk-britisk utviklede missiltypen har en rekkevidde på omtrent 560 kilometer og avfyres fra luften. Missilets sprengladning er på et halvt tonn, og det kan programmeres for ulike måltyper.

– Det må skytes ut fra fly, langt inne på ukrainsk territorium for ikke å rammes av russisk antiluftskyts eller kampfly, sier han.

Palle Ydstebø, oberstløytnant ved Krigsskolen

I tråd med ukrainsk strategi

Ukrainerne har modifisert eldre, sovjetiske Sukhoi-24 bombefly med hjelp fra britene for å kunne avfyre missilene.

Ukraina har også videreutviklet en egenprodusert sjømissil. Det var denne typen missil de brukte til å angripe den russiske krysseren «Moskva» i april i år.

Ydstebø sier angrepet er i tråd med ukrainsk strategi.

– Ukrainerne angriper typisk viktige logistikkmål i bakområder, som svekker russisk kampevne.

Langdistansemissil av typen Storm Shadow/Scalp. Her på utstilling i Paris i juni i år. Ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø er det sannsynligvis et slikt missil som er blitt brukt i angrepet mot Svartehavsflåtens hovedkvarter på Krym. Vis mer

Senest den 13. september opplyste Ukraina at de hadde skadet to russiske marinefartøy i samme by. Det skal da ha vært det største angrepet på den russiske svartehavsflåten i russisk-kontrollert område.

Russland annekterte Krymhalvøya fra Ukraina i 2014 og det har vært flere angrep mot halvøya fra ukrainsk side i løpet av krigen, som startet 24. februar i fjor.