Labert vær over hele landet denne uken

Et lavtrykk gir ustabilt vær over store deler av landet denne uken. Det er Vestlandet som ligger an til å bli den store værtaperen, mens folk i Oslo vil kunne få antydning til sommervær.

Det er ingen høytrykk høytrykk Et høytrykk er et område hvor lufttrykket er høyere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet. Høytrykk gir gjerne godt, rolig vær, med svake vinder, men kan også være forbundet med tåke. Kilde: SNLi sikte denne uken, skriver Meteorologene på Twitter.

– Det betyr at et lavtrykk lavtrykk Lavtrykk er et område hvor lufttrykket er lavere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet. I et lavtrykk er det oppgående luftstrømmer med skyer og nedbør, noe som ofte skaper dårlig stemning, spesielt i sommerferien. får holde på som det vil og gir ustabilt vær i hele landet, skriver de.

Det er ingen deler av landet som vil få det særlig varmt, men det er Vestlandet som er den store værtaperen, opplyser de.

Vestlendingene må belage seg på både vått og kjølig vær. I Bergen vil det regne hver eneste dag frem til søndag, ifølge værvarselet. Temperaturene både her og i Stavanger vil falle ned mot 10 grader.

For folk som planlegger fjelltur, kan det bli ekstra surt. Enkelte fjellområder kan få snøvær, ifølge Meterologisk institutt.

I Oslo-området kan folk stort sett la paraply og sydvest bli liggende hjemme, iallefall frem mot helgen, ifølge yr.no.

De neste dagene er det her ventet delvis skyet oppholdsvær, litt sol og temperaturer på rundt 20 grader.