I rundt fire timer var passasjerene innestengt i mørke og kalde tog med overfylte toaletter – bare kort avstand fra Oslo sentrum. Rapporter forteller om manglende beredskapsplaner, uklare ansvarslinjer og dårlig kommunikasjon mellom de involverte.

Brann- og redningstoget har en egen garasje på Oslo S I løpet av 15 minutter skal det være bemannet og på vei til ulykkessteder. Det skjedde ikke 12. desember i fjor.

Den 12. desember i fjor ble to tog stående bom fast i tunnelen Romeriksporten mellom Lillestrøm og Oslo uten strøm. I nærmere fire timer satt de 554 passasjerene innesperret i kalde, mørke tog med overfylte toaletter – rett ved Oslo sentrum.

Nå er hendelsen gjennomgått i en rapport fra Jernbanedirektoratet og redegjørelser fra Bane Nor, Vy og Flytoget.

Dokumentasjonen tegner et bilde av uenighet, misnøye, dårlig informasjonsflyt, uklare ansvarslinjer og manglende beredskapsplaner.

Redningstog til 50 millioner rykket ikke ut

Bane Nor hadde skaffet seg et nytt redningstog til 50 millioner kroner. Det var blant annet ment for å kunne evakuere passasjerer i tunneler, ifølge Bane Nors egen omtale.

Det har en egen arkitekttegnet garasje til 60 millioner kroner på Oslo S.

Der ble det stående under hendelsen. Det beskrives som «kritikkverdig.»

Vy og Flytoget hadde hvert sitt strømløse tog inne i tunnelen. I rapporten fra Jernbanedirektoratet kommer det frem at selskapene hadde regnet med at passasjerene skulle være ute innen 60–90 minutter.

Og redningstoget skulle i teorien kunne vært på vei 15 minutter. Det skjedde ikke.

Så, hva skjedde?

Klokken 8.31 sto et Vytog og et Flytog strømløse i kø etter hverandre. Feilen varsles om klokken 8.36.

Klokken 9.16 er berging og beredskap klar for avgang fra Lodalen. Da står det 6–7 tog som manuelt må kjøres ut av tunnelen. Dermed får ikke feilrettingspersonale tilgang på nabosporet til Vytoget.

I 10.15-tiden blir årsaken kjent. Kontaktledningen har falt ned og ligger oppå vognene til Vytoget.

Det besluttes at Vytoget ikke skal berges, ettersom det vil innebære risiko for at ledningen hekter seg fast i toget om man forsøker å dra det ut. Kontaktledningen må skjøtes for dette.

Klokken 11.43 er det gått 1 time og 13 minutter siden feilrettingspersonalet ankom. Det tar tid fordi Bane Nor prioriterer kjøre ut tre tog fra Lillestrøm som ikke kunne gå på Hovedbanen.

Noen få minutter senere skal Flytoget trekkes ut. Klokken 12.04 er toget ute av tunnelen.

Like etterpå rapporterer vaktleder i Vy om en stadig økende «krisestemning» om bord.

Klokken 12.20 er kontaktledningen ryddet unna, og Vytoget er klar for flytting. 12.40 dras toget ut av tunnelen. Vis mer

Hvorfor tok det så lang tid?

Det tok cirka tre timer og 40 minutter før Flytoget var ute av tunnelen. Vytoget var berget etter fire timer og 15 minutter.

I en redegjørelse beskriver togselskapene sin misnøye ved responstiden og måten situasjonen ble håndtert på. I Norge består jernbanesektoren av mange ulike aktører med ulikt ansvar.

Flytoget mener annen togtrafikk gikk foran bergingen av de over 500 innesperrede passasjerene, som de mener burde blitt prioritert.

«Det var store mangler i styring og koordinering av operasjonen», heter det i redegjørelsen.

Vy skriver at en mer «fornuftig responstid» er å forvente.

Bane Nor sin forklaring handler i bunn og i grunn om uheldige sammentreff: Ny ruteplan den samme dagen, at hendelsen skjedde i en tunnel og feil på jernbanenettet andre steder samtidig.

Tømte doskålene med pappkrus

Til forskjell fra Flytoget, holdt de 482 passasjerene i Vytoget seg varme til tross for manglende strøm. Men luften ble dårlig. Strømmangel gjorde at toalettene ikke fungerte.

Ifølge rapporten skal togvertene ha tømt doskålene med pappkrus over i en bøtte.

I det første togsettet ble en passasjer syk og kastet opp. Dette skal Bane Nor ha blitt informert om.

Det ble i 11.38-tiden rapportert om en «krisestemning» om bord med den syke pasienten og det store antallet med passasjerer.

Stemningen skal ha forverret seg 20 minutter senere.

Fikk samme beskjed i to timer

I rapporten beskriver Flytoget stemningen om bord og frustrasjon over lite informasjon underveis. Og samme beskjed i to timer: «Bergingstoget er på vei».

De fikk aldri vite at redningstoget på Oslo S ikke kom, skriver de i en egen rapport.

Bane Nor sendte et eget lokomotiv for å trekke ut togene som sto fast. Dette skjedde uten rådslagning med Flytoget, ifølge selskapet.

Bane Nor mener på sin side at det gjennom hendelsen «var det kontinuerlig kontakt med de driftsoperative ressurser hos både Vy og Flytoget», men at situasjonen var uoversiktlig og i stadig endring.

Etter fire timer ble Vys togsett slept ut av tunnelen av et diesellokomotiv.

I mellomtiden ble luften inne på toget ble dårlig, og det ble mer eller mindre helt mørkt om bord. Togsettenes batterisystem kan bare forsyne togene med strøm i én time.

Flytoget skriver at de 72 passasjerene brukte eget yttertøy for å holde varmen. I den første vognen sto dørene åpne for berging. Her delte vertene derfor ut varmefolier. De beskriver temperaturen i togsettet som veldig lav.

Etter at toalettene sluttet å fungere, ble de kun brukt av dem som trengte det mest. I nesten fire timer måtte de fleste holde seg.

En sporveksel til besvær

Men hva skjedde med redningstoget med helt egen garasje på Oslo S? Det sto klart bare et par kilometer unna.

Men dette toget var innesperret på grunn av feil på sporveksel sporveksel En sporveksel er innretning i jernbanesporet for å flytte et tog eller vogn over fra et spor til et annet. på Oslo S. Disse skal kunne overstyres manuelt, men det var ikke mulig fordi en viktig komponent var demontert, ifølge Bane Nors redegjørelse.

Jernbanedirektoratet mener det er kritikkverdig at et redningstog sto innesperret på denne måten.

De påpeker også at redningstoget kunne ha jordet ledningen som var grunnen til strømbruddet. Deretter kunne det startet evakuering av passasjerene som satt fast.

Men selv om Bane Nor tidligere hadde omtalt evakuering i tunnel som en av redningstogets bruksområder, mener de det uansett ville vært «lite hensiktsmessig» å bruke det.

Ettersom redningstoget kun har plass til 50 personer, på hver tur ville det tatt lang tid. At det heller ikke var fare for liv eller helse, førte til denne beslutningen.

Brann- og redningstoget har en egen arkitekttegnet garasje på Oslo S. Toget kostet rundt 50 millioner kroner.

Slik ser det ut inne i redningstoget.

Peker på manglende planer

Flytoget mener det var mulig det var mulig å evakuere passasjerer ut av toget til fots. Togsettet sto kun 100 meter fra tunnelmunningen på Oslo S.

Dette mente Bane Nor ikke var trygt nok.

Flytoget skriver i sin redegjørelse at «hverken Flytoget eller Bane Nor har beredskapsplanverk som dekker hendelser hvor tog med passasjerer om bord står uten spenning på kontaktledningen», og at dette gjør at «prioriteringer og valg (blir) svært personavhengige og tilfeldige».

Jernbanedirektoratet skriver i sin konklusjon at de konstaterer at det er uenighet mellom Bane Nor og togselskapene om både evakuering og vurderinger om å trekke ut togene. De slår fast at det trengs beredskapsplaner som tydeliggjør hva man gjør i disse situasjonene.