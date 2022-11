Norge Det digitale regjeringskvartalet Forsinkelser, konsulentbruk og motstand: Dette er statens ukjente IT-prosjekt til 1,4 milliarder

De med mest makt i Norge skal ha nytt datasystem. Det har ikke gått helt på skinner.

28. nov. 2022 10:59 Sist oppdatert nå nettopp

I over ti år har flere regjeringer jobbet for at Statsministerens kontor, departementene og utenrikstjenesten skal få et felles datasystem for saksbehandling. De skal flytte sammen i et slags digitalt regjeringskvartal.

Nå kan Aftenposten fortelle om pengebruken, intern motstand og konsulenter som ikke hadde nok kontorplass.