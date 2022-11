Norge Det digitale regjeringskvartalet Statens ukjente milliardprosjekt har haltet i over 10 år

De med mest makt i Norge skal ha nytt datasystem. Det er blitt en historie om utsettelser, intern motstand og konsulenter som ikke hadde nok kontorplass.

28. nov. 2022 10:59 Sist oppdatert nå nettopp

Departementene, Statsministerens kontor (SMK), Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Norges utenriksstasjoner. I over ti år har flere regjeringer jobbet for at de alle skal få et felles datasystem for saksbehandling.

Når det nye regjeringskvartalet står klart, er planen at de også skal flytte inn i et slags digitalt regjeringskvartal.

Prosjektet heter «Program felles IKT-tjenester i departementsfellesskapet» (Felles IKT).

Det er lite omtalt tidligere. Nå kan Aftenposten fortelle om milliardprosjektets trange fødsel.