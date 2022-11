21. nov. 2022 20:18 Sist oppdatert 12 minutter siden

Den økonomiske gevinsten er enorm og risikoen for å bli oppdaget svært liten. Arbeidslivskriminalitet lønner seg i Norge, uttalte A-krimsenteret i Kristiansand i januar.

Aftenposten har det siste året omtalt kriminalitet i byggebransjen og hvordan manglende sikkerhet kan få fatale konsekvenser for arbeiderne. En sag skal ha vernedeksel for å hindre at noen får kuttet av seg fingrene. En som faller fra stor høyde, risikerer å bli skadet for livet.

Nylig avdekket A-magasinet at den polske bygningsarbeideren Mariusz Pietrzak (39) døde etter å ha falt fem meter på en byggeplass på Lysaker. Sjefen hans fikk strafferabatt fordi politiet hadde brukt så lang tid på å etterforske saken.

Arbeidsmiljøloven skal beskytte de ansatte og sikre et anstendig arbeidsliv. Den instansen som først og fremst skal påse at arbeidsgivere følger lover og regler, er Arbeidstilsynet.

I dag kan vi avdekke hvorfor lovbrytere slapp bot fra Arbeidstilsynet i 39 saker - til tross for at tilsynet selv hadde konstatert at det var begått lovbrudd på arbeidsplassene.